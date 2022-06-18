Golden Slumber filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu gerçek mi? Kore filmi Golden Slumber oyuncuları ve konusu

Golden Slumber filminin konusu, Kore filmlerini sevenler tarafından mercek altına alınıyor. Bu akşam ATV'de ekrana gelecek olan filmin konusu, oyuncuları, yapım yılı araştırma konusu oldu. Golden Slumber filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu gerçek mi? işte merak edilenlerin yanıtı!
GOLDEN SLUMBER FİLMİNİN KONUSU
Kargocu Kim Gun-woo birini kurtardığı için örnek vatandaş seçilir. Gun-woo liseden arkadaşı Moo-yeol ile buluşur. O sırada başkan adayı patlama sonucu öldürülür. Moo-yeol bütün bunların bir tuzak olduğunu söyledikten sonra kendini öldürür. Suç Gun-woo'nun üstüne yıkılır ve Gun-woo kaçak durumuna düşer. Her delil onun aleyhinedir ve Gun-woo kaçmaya başlar.
GOLDEN SLUMBER FİLMİNİN OYUNCULARI
Gang Dong-won - Kim Gun-woo
Bir pop yıldızını kurtardığında beklenmedik bir şöhrete kavuşan güvenilir ve arkadaş canlısı bir kargocu. Ancak, başkan adayını öldüren bir terörist saldırıyla haksız yere suçlanınca hayatı değişir.[10]
Kim Eui-sung - Bay Min
Suikastçı olmakla suçlandıktan sonra Gun-woo'ya yardım eden gizemli bir adam.[11]
Kim Sung-kyun - Geum-chul
Bir bilgisayar tamircisi
Kim Dae-myung - Dong-gyu
Gun-woo'nun üniversiteden yakın arkadaşı ve boşanma avukatı[12]
Han Hyo-joo - Sun-young
Gun-woo ile aynı üniversiteye giden, Gun-woo'nun ilk aşkı ve radyo muhabiri.
Yoon Kye-sang - Moo-yeol[13]
Gun-woo'nun onu yakalamakla görevlendirilen arkadaşı.
FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR
Film, Japon yazar Kotarı Isaka'ın aynı adlı romanından uyarlandı. Aynı romandan 2010 tarihli Yoshihiro Nakamura'nın yönettiği Japonya yapımı başka bir uyarlama da bulunmakta.
Filmin adı The Beatles grubunun şarkısı Golden Slumbers'dan geliyor. Romanı Kore'de filme uyarlamayı filmin başrol oyuncusu Gang Dong-won önerdi. Dong-won, sıradan ve saf kargocu rolüne girebilmek için 8 kilo verdi ve saçına perma yaptırdı. Filmin patlama ve kaçma sahneleri 4 saatte çekildi.