Golden Slumber filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu gerçek mi? Kore filmi Golden Slumber oyuncuları ve konusu

Golden Slumber filminin konusu, Kore filmlerini sevenler tarafından mercek altına alınıyor. Bu akşam ATV'de ekrana gelecek olan filmin konusu, oyuncuları, yapım yılı araştırma konusu oldu. Golden Slumber filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu gerçek mi? işte merak edilenlerin yanıtı!

GOLDEN SLUMBER FİLMİNİN KONUSU

Kargocu Kim Gun-woo birini kurtardığı için örnek vatandaş seçilir. Gun-woo liseden arkadaşı Moo-yeol ile buluşur. O sırada başkan adayı patlama sonucu öldürülür. Moo-yeol bütün bunların bir tuzak olduğunu söyledikten sonra kendini öldürür. Suç Gun-woo'nun üstüne yıkılır ve Gun-woo kaçak durumuna düşer. Her delil onun aleyhinedir ve Gun-woo kaçmaya başlar.