Göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 21:34 Son Güncelleme: 20.05.2026 23:44

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Altındağ ilçesinde bir vatandaş, yağış sonrası göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı.

DHA Yaşam
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı ilçelerde bir anda bastıran kuvvetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağış, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Ayrıca Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş, yağışın ardından göle dönen yola olta atıp, balık tutmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ALTINDAĞ #ANKARA

