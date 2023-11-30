Gölge İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Gölge Sözleri

Gölge ile ilgili sözler genellikle mecaz anlamlar taşıyan ve kinayeli olan ifadeleri içerir. Buna ek olarak gölge kelimesiyle oluşturulduğu görülen kalıplaşmış ifadeler de oldukça çeşitlidir. Dolayısıyla yazarlardan, şairlerden, düşünürlerden gölge sözleri alıntılanıp kapsamlı bir liste hazırlanırken bir yandan da bu kelimeyle oluşturulan kalıplaşmış ifadelere ayrı bir başlık altında örnek verilmelidir.

Gölge İle İlgili Sözler Nelerdir?

Gölge bir isim sözcüğü iken bir nesnenin veya kişinin ışığın gelmediği yerde oluşan silüetini temsil eder. Ancak bu sözcüğün mecaz anlamda da kullanıldığı ve birinin yanından hiç ayrılmayan kimse ile koruma, kayırma, himaye gibi anlamları ifade edebildiği bilinir. Öyle ki bu sözcüğün mecaz anlamıyla kullanıldığı pek çok popüler söz mevcuttur. Yine gölge kelimesiyle oluşturulan kalıplaşmış ifadeler de oldukça çeşitlidir. Dolayısıyla ilk olarak gölge sözcüğüyle oluşturulan deyimler ve atasözleri listesi aşağıdaki gibi derlenebilir:

Gölge gibi: Bu kalıplaşmış ifade varlığını belli etmeden, gizlice anlamında kullanılır.

Bu kalıplaşmış ifade varlığını belli etmeden, gizlice anlamında kullanılır. Gölge etmek: Bu deyim engel olmak, gereksiz yere rahatsız etmek gibi anlamlarda kullanılır.

Bu deyim engel olmak, gereksiz yere rahatsız etmek gibi anlamlarda kullanılır. Gölge düşürmek: Bu deyim ise bir şeyin değerini azaltacak işler yapmak anlamına gelir.

Bu deyim ise bir şeyin değerini azaltacak işler yapmak anlamına gelir. Gölgesine sığınmak: Bu deyimin bir kişinin emri altına girmek anlamında kullanıldığı görülür.

Bu deyimin bir kişinin emri altına girmek anlamında kullanıldığı görülür. Gölgesinde kalmak: Bu deyim ise adı sanı pek duyulmamak, ön plana çıkamamak ve daha az ünlü olmak gibi anlamları ifade eder.

Bu deyim ise adı sanı pek duyulmamak, ön plana çıkamamak ve daha az ünlü olmak gibi anlamları ifade eder. Gölgede bırakmak: Bu deyim bir kişiyi veya bir şeyi geçerek ondan daha başarılı olmak anlamına gelir.

Bu deyim bir kişiyi veya bir şeyi geçerek ondan daha başarılı olmak anlamına gelir. Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar: Bu atasözü ile zamanında çalışmayan ve emek harcamayan bir kişinin ileride zor durumda kalacağı ifade edilir.

Bu atasözü ile zamanında çalışmayan ve emek harcamayan bir kişinin ileride zor durumda kalacağı ifade edilir. Ceviz gölgesi yavuz gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi: Bu atasözüyle ceviz ağacının gölgesi herkesin ulaşmak istediği ve eriştiğinde mutluluk duyduğu bir şeye, söğüt ağacının gölgesi ise yalnızca hak eden kişilerin erişebildiği bir şeye benzetilmiştir.

Ünlü Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Gölge Sözleri Listesi

Gölge sözcüğü özellikle mecaz anlamıyla kullanıldığı zaman oldukça önemli durumları temsil eden bir ifadeye dönüşür. Dolayısıyla günlük yaşamda ünlü kişiler tarafından söylenen veya anonim olan gölge ile ilgili sözlerin yaygın olarak kullanıldığı görülür. Bu kelimenin mecaz anlamlarıyla kullanıldığı popüler gölge sözleri listesi aşağıdaki gibidir: