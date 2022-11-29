Gömlek Nasıl Katlanır? Gömlekler Kırışmadan Nasıl Katlanır ve Valize Yerleştirilir, Ütüsünü Bozmadan Katlama Teknikleri Nelerdir?

Gömlek nasıl katlanır araştırmasında önceliğiniz kıyafetin ütüsünün bozulmaması ve işlemin pratik şekilde yapılmasıdır. Ütülü gömlek buruşmadan bavula nasıl konur şeklinde araştırma yaparak seyahat sonrasında ihtiyacınız olan gömlekleri pratik şekilde bavuldan çıkarabilirsiniz. Bu sayede gömleklerinizi tekrar ütülemeniz gerekmez. Gömlek ütüsü bozulmadan nasıl katlanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gömlek Nasıl Katlanır?

Gömleğin katlanmasında dikkat etmeniz gereken bir kısım hususlar vardır. Bu kapsamda aşağıdaki kritik işlemlere dikkat ederek gömleklerinizin kırışmasını engelleyebilirsiniz.

• Öncelikle gömleğinizi yüzü aşağı bakacak şekilde yere yatırın. Gömleğin kollarını mümkün olduğu kadar yanlara açın.

• Gömleğinizde kırışıklık varsa gömleği açtığınız esnada bastırarak bu kırışıklıkları düzeltin.

• Gömleğin kollarını dikey olacak şekilde içe doğru katlayın.

• Gömleğin kollarını bir tur daha içe doğru katlayın.

• Gömleğin yaka kısmından tutarak bel kısmına kadar bir tur katlayın.

• Katladığınız gömleği bu şekilde dolabınıza ya da bavulunuza koyun.

Ütülü Gömlek Buruşmadan Bavula Nasıl Konur?

Ütülenen gömleklerin buruşmadan bavula koyulması çok önemlidir. Bu sayede gideceğiniz yerde tekrar gömlek ütülemek zorunda kalmazsınız. Dilerseniz hızlı katlama yöntemlerinden istifade ile gömleklerinizi katlamayı düşünebilirsiniz. Japon katlama yöntemleri bu anlamda ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde karşılık verecektir.

Gömlek ütüsünün bozulmaması için çamaşır makinesinde kullanılan deterjan ve yumuşatıcı çok önemlidir. Kaliteli deterjan ve yumuşatıcılar kullanılarak gömlekteki kırışıklıkların oluşma ihtimali azaltılabilir. Bu durumda ütünün yapılması ve gömleğin katlanarak bavula konulması da çok daha pratik olacaktır.