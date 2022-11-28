Gömlek Nasıl Ütülenir? Çok Kırışık Gömlek En İyi Nasıl, Kaç Derecede, Hangi Programda Ütülenir?

Gömlek nasıl ütülenir, diğer çamaşırlardan biraz daha farklı bir yöntemdir. Bunun yanında gömlek hangi programda ütülenir de önemli bir sorudur. Gömlekler kaç derecede ütülenir diye merak ediyorsanız sıcaklığın düşük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gömlek ütülenirken ilk nereden başlanır sorusu da merak edilenler arasındadır. Ayrıca gömlek kolu nasıl ütülenir ya da gömlek yakası nasıl ütülenir sorusunun cevabını da merak edebilirsiniz. Kolay gömlek ütüleme teknikleri yazımızın devamında.

Gömlek Nasıl Ütülenir?



Gömlek, kıyafet kombinlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat kimi durumlarda gömlek ütülemek zorlu bir işlem olarak karşınıza çıkabilir. Pratik yöntemleri izleyerek 4-5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gömlek ütüsünü tamamlayabilirsiniz. Tabi bunu yaparken ütünün gömlek için uygun ayarda kullanılması da hayati öneme haiz bir konudur.

Gömlek Ütülenirken İlk Nereden Başlanır?



Gömlek ütülerken ilk önce gömleğin yaka kısmından başlanmalıdır. Yakanın önü ve arkası düz hale geldikten sonra diğer kısımları ütülemek daha kolay olacaktır.

Yaka kısmının ütülenmesi tamamlandıktan sonra omuz kısımlarına geçilmelidir. Bu kısım ütülenirken ütü masasının sivri ucunun fiziki yapısından istifade edilmelidir. Gömleğin omuz kısımları, ütü masasının sivri ucuna geçirilerek ütülenmelidir.

Yaka kısmından sonra gömleğin kolları ütülenmelidir. Kollar ütülenirken gömleğe çift çizgi yapmamaya özen gösterilmelidir. Bu kapsamda hata yapmamak için gömleğin katlama şekline dikkat edilmelidir.

Kollardan sonra gömleğin iki yan bölümünün ütülenmesi gerekir. Bu aşamaya kadar sorunsuz şekilde geldiyseniz işin zor kısmını bitirdiniz demektir. Gömleğin ön kısımlarını ütülemek çok daha kolaydır. Düğmeler kısmen işinizi zorlaştırabilir.

Gömleğin en son ütülenmesi gereken kısmı sırt bölümüdür. Bu bölüm hem kolay ütülenir hem de işin sonuna geldiğinizi gösterir.

Gömlekler Kaç Derecede Ütülenir?



Gömlekleri ütülerken maksimum verim almak adına ütü derecesinin doğru şekilde ayarlanması gerekir. Her ütünün üst kısmında ısı derecesini gösteren bir panel vardır. Gömlek ütüsü için ideal ısı seviyesi 180 derecedir. Fakat bazı keten gömleklerin ütülenmesi esnasında 180 derecelik ısıdan istenen verim alınamayabilir. Bu durumda ütünün ısı seviyesi 200 dereceye ayarlanabilir.