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Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:48 Son Güncelleme: 20.11.2024 10:48

Gömülü Sistem Nedir? Gömülü Sistem Yazılımı Nerelerde Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan beyaz eşyalar, akıllı telefonlar, tarayıcılar daha birçok teknolojik alet çeşitli işlerde pratiklik ve hız kazandırır. Hayatımızın artık vazgeçilmez birer parçası haline gelen teknolojik aletler insanlar için birer araçtır. Hayatımıza hız katan teknolojik aletlerin kullanılabilir olmasını sağlayan sistemin adı gömülü sistemdir. Bu sebeple gömülü sistem nedir, gömülü sistem yazılımı nerelerde kullanılır ve ne işe yarar sorusu da merak edilenler arasında yer almaktadır.

Gömülü Sistem Nedir? Gömülü Sistem Yazılımı Nerelerde Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Gömülü sistemler en geniş tanımı ile bilgisayar sistemidir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan çoğu teknolojik araçta gömülü sistem bulunmaktadır. Gömülü yazılımlar çalıştırılacak donanıma göre özelleştirilir. Bu sayede birçok cihaz için kullanılabilir. Gömülü sistemin birçok alanda kullanılabilmesi akıllara pek çok soruyu da getirmektedir. Gömülü sistem nedir, gömülü sistem yazılımı nerelerde kullanılır ve ne işe yarar akıllara gelen sorulardan bazılarıdır.

Gömülü Sistem Nedir?

Gömülü sistem, içinde gömülü yazılım bulunduran bir bilgisayar donanım sistemidir. Örneklendirecek olursak, kullanım alanı taşınabilir hoparlörden uzay araçlarının alt sistemlerine kadar geniş bir alana kadar uzanır.

Gömülü Sistem Yazılımı Nerelerde Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Günümüzde kullandığımız pek çok farklı teknolojik ürün vardır. Her işimizi tamamlamamızı sağlayan bu cihazlar görevlerini nasıl yerine getiriyor ve komutları nasıl algılıyor sorusu sıklıkla sorulan sorulardandır belki de. Bu sorunun cevabında ise karşımıza gömülü sistemler çıkıyor.

Gömülü sistemlere verebileceğimiz bazı örnekler:

  • Ulaşım araçları, modemler ve uydular.
  • Beyaz eşyalar (fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi)
  • Bilgisayar, yazıcı, klavye ve birçok bilgisayar aygıtı.
  • Ofis aygıtları ( fotokopi makinesi, faks makinesi)

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Gömülü Sistem Nedir? Gömülü Sistem Yazılımı Nerelerde Kullanılır ve Ne İşe Yarar?
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