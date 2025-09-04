Gonca Köksal Aras’ın ailesine molotoflu saldırıda tutuklu sayısı 4’e çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta Polis Evi arkasındaki Çardak Apartmanında bulunan dairenin bahçe kısmına 1 Eylül saat 22:15 sularında molotof kokteyli atıldığı ihbarı alındı. Söz konusu bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Dairenin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanesi ve dedesine ait olduğu belirtildi. Siyah giyimli iki şüphelinin evin bahçesine kolonya şişesi içerisinde yanıcı, parlayıcı madde attığı ve yangın çıktığı öğrenildi.

Saldırgan şüphelileri olduğu iddia edilen 16-17 yaşlarında iki gencin bölgeden kaçarken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların hazırlık yaptığı ve bölgeden kaçtığı görüldü. Şüphelilere ait eşyalar, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Yatağan doğumlu Y.D.K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanında 2 Eylül saat 02.00 sıralarında yakalanırken, 15 yaşındaki Menteşe doğumlu M.C.Ç. babasının evinde saat 04:15'te polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 Eylül sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Vali Akbıyık, "01.09.2025 günü saat 22:15 sıralarında, Menteşe Muslihittin Mahallesinde Halit ve Mevlüde Kazan'ın (Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın büyükbabası ve babaannesi) ikamet ettiği konuta,yanıcı bir madde atan iki şahıs Emniyet Teşkilatımızın yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

ZİNCİR MARKETTEN KOLONYA ÇALMIŞLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, "kasten yangın suretiyle mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklandı. Saldırıda kullanılan beş kolonya şişesinin Recai Gülleri Caddesi üzerindeki bir zincir marketten çalındığı belirlendi.

AZMETTİRİCİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen olayın azmettiricisi O.K.'nın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. 6 saat içinde banka hareketleri telefon görüşmeleri sosyal medya yazışmaları üzerinden ve şüphelilerin ikrarlarına dayanarak azmettirici şüpheli tespit edildi. 12 saat içinde azmettirici şüpheli hakkında 3 ayrı kırmızı bülten çıkartıldı.

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Azmettirici O.K. ile bağlantısı tespit edilen E.U., 3 Eylül'de İzmir'de yakalanarak Muğla'ya getirildi. E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca yapılan araştırmada olay yerinde keşif yaptığı belirlenen Muğla doğumlu 31 yaşındaki T.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.