Gönderme ve Dinlemenin Aynı Frekanstan Yapıldığı Kanallara Ne Denir? Çift Yönlü Kanalların Adı Nedir?

Gönderme ve dinlemenin aynı frekanstan yapıldığı kanallara ne denir, iletişim teknolojilerine baktığımızda simplex adı verilmektedir. Haberleşme yöntemi olan bu sistemde verici de alıcı da aynı kanal üzerinde çalışır. Bu nedenle çift yönlü kanal ne demek olduğuna baktığımızda alıcı ve vericinin aynı kanal üzerinde hem alıcı hem verici bulunan kanaldır. Bu tür kanallarda aynı anda verici ve alıcı göndermek olanaklıdır. Bu simplex sistemlerin, bu açıdan iletişim olanakları avantajlıdır.

İletişim Nedir?

İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen çeşitli duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. İnsan, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için etrafındaki insanlarla iletişime geçer. Ayrıca ruhsal ve bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim çok gereklidir. Bunların yanında toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı yürütebilmek için iletişim her zaman şart olmuştur.

İnsanlık tarih boyunca bir yerden başka bir yere haberleşmek için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Bu yöntemler icatlar arttıkça çeşitlenmiş ve kendini daha da geliştirmiştir. Mağara duvarlarına çizilen resimler, ateş, posta güvercini, ulakla haberleşme, mektup, gazete, dergi ve günümüz iletişim araçları derken artık dünyanın her yerine ulaşmak oldukça mümkün kılınmıştır. Günümüz ileri teknolojisinde ise iletişim kısıtı kaldırılarak daha kolay ve avantajlı hale gelmiştir. Bunu sağlayan ise bilgisayarlar, telefonlar, uydular gibi çeşitli elektronik aletlerdir.

Gönderme ve Dinlemenin Aynı Frekanstan Yapıldığı Kanallara Ne Denir?

Kanal, iletişimde göndericinin(mesajı veren kişinin) meajı alıcıya(mesajı alan kişiye) gönderirken kullandığı yol ya da araçtır. Kanal; telefon, televizyon, radyo, gazete, kitap, dergi vb. gibi kitle iletişim araçları olabilirken göndericiden alıcıya giden yazı, söz, fotoğraf vb. her tür iletişim aracı da iletiyi ileten bir kanal olma işlevini üstlenebilir.

Günümüzde ise gelişen ve değişen teknoloji ile farklı kanallar da meydana gelmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile kanallar tek yönlü değil artık çift yönlü de olabilmektedir. Aynı anda hem gönderisi hem verici olan bu kanallara simplex kanal denilmektedir. Bazı yerlerde bu kanal tehlike ve acil durumlar için kullanılmaktadır. Basit bir kanal olan simpleks kanal daha çok gemilerde kullanılırken gizlilik de üst düzeyde değildir.

Simpleks Kanal Nedir?

Simplex kanal,( Simplex görüşmenin diğer bir adı da yakın kanal görüşme olarak bilinir) diğer iletişim kanallarından farklı olarak aynı anda hem gönderici hem de alıcı tarafından kullanılabilen kanallardır. Bu kanalarda verici ve alıcı aynı kanalda çalıştığından avantajlı bir haberleşme imkânı sunar. Simpleks kanallar daha çok tehlike ve de acil durum belirten konularda kullanılır. Simplex kanalların kullanım alanlarına en güzel örnek olarak gemiler arası iletişime örnek verebiliriz.

Simpleks kanalların kılavuz operasyonlarında da kullanıldığını görürüz. , kılavuz operasyonlarında da iletişim için simplex kanallardan faydalanıldığını görebilirsiniz. Simpleks kanallarda sadece tek bir frekans kullanılır. Bu nedenle haberleşme gizli değildir. Bunun için anlatılabilecek en basit ifade ile simplex kanal, iki farklı telsizin tek bir kanal üzerinden haberleşmesidir ve burada aynı frekans kullanılır.