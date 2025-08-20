Gönen Belediyesi’nde "disiplin" oyunu: Müdür hakkında komisyon kuruldu, müfettişler göreve geldi

Edinilen bilgilere göre, Gönen Belediyesi'nde Serkan Sungur hakkında disiplin kuruluna sevk kararı alındı ve konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevli Bahadır Dağdelen'in, şikâyetçi kişiden ifade aldığı, ancak henüz videoları izlemediklerini ve belgeleri incelemediklerini söylediği iddia edildi.

Dağdelen'in, ifadesi alınan vatandaşa "Bu dosyadan çıkacak en ağır ceza kademe ilerlemesinin durdurulması olur, onu da belediye başkanı isterse bozabilir o yüzden çok bir şey beklemeyin" dediği öne sürüldü. Bu sözler, kamuoyunda "disiplin oyunu" yorumlarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar, soruşturmanın göstermelik yürütüldüğünü, sonucunda hiçbir yaptırım uygulanmayacağını savundu.

TARTIŞMALI ATAMA İDDİASI

Öte yandan Serkan Sungur'un belediyedeki göreviyle ilgili de dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Yaklaşık 5 yıl önce belediyeye tek bir imza ile memur olarak alındığı öne sürülen Sungur'un, basın ve iletişim alanında herhangi bir geçmişi ya da uzmanlığı bulunmamasına rağmen kısa sürede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği görevine getirildiği iddia ediliyor. Bu durum, "liyakat değil, siyasi yakınlık" esas alınarak yapılan bir atama olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

MÜFETTİŞLER BELEDİYEDE

Serkan Sungur hakkında yapılan şikâyetlerin yanı sıra, belediyeyle ilgili başka konularda da CİMER'e çok sayıda başvuru yapıldığı öğrenildi. Bu yoğun şikâyetlerin ardından Gönen Belediyesi'ne müfettişlerin görevlendirildiği ve farklı alanlarda kapsamlı denetimler başlatıldığı ileri sürüldü.

KAMUOYUNDA TEPKİLER ARTIYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların siyasi tarafsızlık yükümlülüğü bulunmasına rağmen, Sungur'un CHP mitinginde yaptığı taraflı konuşmalar tepki çekmişti. Vatandaşlar, disiplin sürecinin belediye başkanının iki dudağı arasında sonuçlanmasına dikkat çekerek, "Tarafsız olması gereken memurlar siyasetin göbeğinde, disiplin süreci formaliteden öteye gitmiyor. Müfettişlerin devreye girmesi boşuna değil" diyerek tepkilerini dile getirdi. Gönen Belediyesi'nden Serkan Sungur hakkındaki disiplin soruşturması, atama iddiaları ve müfettiş denetimleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.