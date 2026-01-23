Gönen’de imar var, yol yok, altyapı yok

Mahalle sakinlerinden Hande Neriman Bostancıoğlu, yaşanan duruma sert sözlerle tepki göstererek, "Hasanbey Mahallesi'nde bir ev yaptırdık. Komşularımızla birlikte artık çok bıkmış durumdayız. Böyle bir belediyecilik olamaz. Oy istemeye gelince çok aktifler ama icraata gelince ortada kimse yok," dedi. Bostancıoğlu, CHP'li Gönen Belediyesi'ne defalarca bildirim yapılmasına rağmen hiçbir somut adım atılmadığını, vatandaşların uzun süredir çamur, bozuk yollar ve ulaşım sorunlarıyla baş başa bırakıldığını ifade etti.

CHP'Lİ BELEDİYEDE İMAR VAR, RUHSAT VAR; HİZMET YOK

Hasanbey Mahallesi'nde imar planı bulunmasına, inşaat izinleri verilmesine ve yerleşimin başlamasına rağmen, yol yapılmaması ve altyapı hizmetlerinin sağlanmaması, CHP'li Gönen Belediyesi'nin hizmet anlayışını tartışmaya açtı. Özellikle yağışlı havalarda mahallenin adeta çamur deryasına döndüğü, araç ve yaya ulaşımının büyük ölçüde aksadığı belirtiliyor.

BELEDİYENİN ASLİ GÖREVİ AKSATILIYOR

Yol ve altyapı hizmetlerinin belediyelerin en temel ve vazgeçilmez sorumlulukları arasında yer aldığına dikkat çeken mahalle sakinleri, CHP'li Gönen Belediyesi'nin bu sorumluluğu yerine getirmediğini savunuyor. Ortaya çıkan tablo, "İmarı ver, vatandaşı kaderine terk et" eleştirilerini beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz başta olmak üzere belediye yönetimine açık çağrıda bulunarak, verilen sözlerin tutulmasını ve Hasanbey Mahallesi'nin yıllardır çözülemeyen yol ve altyapı sorununun artık gecikmeden giderilmesini talep ediyor. Mahalle sakinleri, yaşananların sadece bir yol sorunu olmadığını vurgulayarak, bunun aynı zamanda yönetim, sorumluluk ve hizmet anlayışı sorunu olduğunu ifade ediyor. Sorunun çözülmemesi halinde konunun kamuoyu gündeminde tutulmaya devam edileceği belirtildi.