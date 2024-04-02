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Giriş Tarihi: 2.4.2024 14:36 Son Güncelleme: 2.4.2024 14:39

Gönen'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Gönen’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gönen ilçesi Buğdaylı kırsal mahalle mevkiinde otomobil sürücüsü K.K (63) Bandırma'dan Gönen istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde olan otomobil sürücüsü E.Z (22) ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan F.Ç. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E.Z (22) yolcu olarak R.I (24), S.D (25) kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Gönen'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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