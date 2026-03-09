Gönül coğrafyasına ramazan dayanışması

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu bu yıl da sınırları aşarak gönül coğrafyasına ulaştı. AK Parti, Türkiye genelindeki sosyal dayanışma çalışmalarının yanı sıra Balkanlar, Suriye ve Gazze'de kurduğu iftar sofralarıyla milyonlarca insana ulaşıyor. Konya Belediyesi Şam merkezde, Erzurum Belediyesi Lazkiye'de, Gaziantep Belediyesi Halep merkezde, Çorum Belediyesi Rif Şam Yarmuk'ta ve Sultanbeyli Belediyesi Bosna- Hersek'te iftar programları düzenliyor. Bunun yanı sıra birçok belediye de Ramazan boyunca Suriye ve Gazze'de iftar organizasyonları gerçekleştiriyor. Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da iftar çadırları kurulurken, Trabzon ve Rize belediyeleri de Batum'da ramazanın bereketini bölge halkıyla paylaşıyor.

