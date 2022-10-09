Haberler Yaşam Haberleri Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm kesintisiz full HD izle
Giriş Tarihi: 9.10.2022 09:58 Son Güncelleme: 9.10.2022 09:59

Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm kesintisiz full HD izle

Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ile TRT 1 izleyicileri fenomen diziyi takip etmeyi sürdürüyor. Veysel’in suçsuzluğu ispatlanacak mı bölümün konusuyken, seyirciler Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça başlığı altında araştırmalar yapıyor. TRT 1 izle ekranı ile yeni sezonu başlayan Gönül Dağı son bölüm izle ekranı

Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm kesintisiz full HD izle

Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ile dizinin takipçilleri yapımı sonradan takip etmek istiyor. Dizinin son bölümü yayımlandı ve yine birçok ailenin sohbet konusu haline geldi. Yeni sezon başladı ve yeni oyuncularla dizi ekranlarda seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İşte Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça ve detaylar...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Zeki Durmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel'in suçsuzluğu ispat edilebilecek mi? Amcaoğulları Taner, Ramazan ve Doktor Kenan olay gecesinin tanığı arayışına giriyor. Bu arada bir tanık bulunuyor: Kellerin Rıfat. Rıfat, karısı Mihriban'la amcaoğullarının yanına giderek o gece Veysel'in yanında olduğunu anlatıyor. Taner ve Ramazan, sevinçle Rıfat'ı savcının yanına götürüyor. Savcı, Rıfat'la konuştuktan sonra onun tanık olup olmadığına karar veriyor. Savcının kararını Gönül Dağı'nın yetmişinci bölümünde izleyeceğiz. Geçtiğimiz haftaki bölümde kalp krizi geçirerek kendinden geçen Ciritçi Abdullah iyileşiyor.

Veysel'in tutuklanmasından ve Kaya ailesinde yaşananlardan haberi olmayan Ciritçi Abdullah'ı kurtaran esrarengiz kişi kim, yeni bölümde öğreneceğiz. Zahide ve Sefer çiftliğinde çalıştıkları ve çocuklarına büyük ilgi ve ihtimam gösteren Kasım'dan gerçekleri öğreniyor. Kasım'ın, çocuklarının dedesi, ölen ilk eşi Fikret'in babası olduğunu öğrenen Zahide, bu konuda nasıl bir karara varacak dizinin yetmişinci bölümünde izleyeceğiz. Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Gönül Dağı dizisine Utku Ateş ve Zümre Meğreli, Ulviye Karaca, Halil Balkanlar ve Serkan Kuru dahil oldu. Serkan Kuru, Dönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karekterini oynayacak.

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

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Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm kesintisiz full HD izle
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