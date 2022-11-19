Gönül Dağı canlı izle | TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı 77. bölüm canlı izle

Gönül Dağı canlı izle ekranı ile seyirciler, Anadolu'da geçen diziyi canlı takp etmek istiyor. Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. TRT 1 canlı yayın ekranı ile fenomen diziyi seyirciler kaçırmamak istiyor. İşte Gönül Dağı 77. bölüm canlı izle ekranı
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?
Amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Kasabadaki her eve sıcak su sistemini kuracaklardır. Fakat kasabalı bu fikre sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm arayışına girer. Taner'in bulacağı çözüm ne olacaktır? Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Fakat Elif, nişan için çok hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa'yla beraber bir yolculuğa çıkar. Elif, Kenan'ın ortadan kaybolması üzerine endişelenirken Kenan yanında Elif'i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Elif ve Kenan'ın evlilik yolculuğu nasıl sürecektir?
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer'i bulabilecekler midir?
GÖNÜL DAĞI FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Gönül Dağı bölüm fragmanı izle ekranı, fragman yayımlandığı gibi paylaşılacak.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Gönül Dağı dizisine Utku Ateş ve Zümre Meğreli, Ulviye Karaca, Halil Balkanlar ve Serkan Kuru dahil oldu. Serkan Kuru, Dönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karekterini oynayacak.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya