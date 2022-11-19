Gönül Dağı canlı izle | TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı 77. bölüm canlı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Kasabadaki her eve sıcak su sistemini kuracaklardır. Fakat kasabalı bu fikre sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm arayışına girer. Taner'in bulacağı çözüm ne olacaktır? Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Fakat Elif, nişan için çok hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa'yla beraber bir yolculuğa çıkar. Elif, Kenan'ın ortadan kaybolması üzerine endişelenirken Kenan yanında Elif'i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Elif ve Kenan'ın evlilik yolculuğu nasıl sürecektir?