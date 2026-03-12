Gönül Eriş’i hayattan böyle koparmıştı: Alkollü sürücüden pes dedirten hareket! Olay yerine Türk kahvesi siparişi...

'BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMEDİ, BİR AİLEYİ YOK ETTİ'

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Gönül Eriş'in oğlu Serkan Eriş, "Annem ekmek almaya çıktığında geriye dönmedi. Sonrasında polislerin beni aramasıyla kazayı öğrendim. Kamera kayıtları için olay yerine geldik. Bir arabanın vurduğunu gördük. Kadın sürücü alkollüymüş, orada kahve içmiş. İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz. Annem, babama da bakıyordu. Ekmek alıp, dönüyormuş. Bir kişiyi öldürmedi, bir aileyi yok etti" diye konuştu.