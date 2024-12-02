Gönül ilişkisi cinayetinde zanlı baba-oğul tutuklandı

Tektaş, Mehmet Ç. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mehmet Ç. ve olayın faillerinden olan babası Bekir Ç., Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu zanlılar, sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba ve oğul tutuklanarak Kırıkkale Keskin Cezaevi'ne gönderildi. Olayın ardındaki nedenlerin henüz netleşmediği ancak zanlıların ifadeleriyle cinayetin, gönül ilişkisi yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı.