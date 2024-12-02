Haberler Yaşam Haberleri Gönül ilişkisi cinayetinde zanlı baba-oğul tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.12.2024 18:53 Son Güncelleme: 2.12.2024 19:13

Gönül ilişkisi cinayetinde zanlı baba-oğul tutuklandı

Kırıkkale’de, gönül ilişkisi yaşadığı kadının oğlu tarafından sokak ortasında öldürülen 51 yaşındaki Mehmet Tektaş’ın katil zanlıları baba ve oğul, polisin başarılı takibiyle yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’nin merkezinde meydana geldi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Gönül ilişkisi cinayetinde zanlı baba-oğul tutuklandı

Tektaş, Mehmet Ç. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mehmet Ç. ve olayın faillerinden olan babası Bekir Ç., Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu zanlılar, sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba ve oğul tutuklanarak Kırıkkale Keskin Cezaevi'ne gönderildi. Olayın ardındaki nedenlerin henüz netleşmediği ancak zanlıların ifadeleriyle cinayetin, gönül ilişkisi yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül ilişkisi cinayetinde zanlı baba-oğul tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA