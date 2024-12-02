Gönül ilişkisi cinayetinde zanlılar hakim karşısında

Olay, Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2158 sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ç., annesi ile gönül ilişkisi olduğu Mehmet Tektaş'ı sokak üzerinde motosikletiyle hareket halindeyken gördü. Mehmet Ç., üzerinde bulunan tabanca ile Mehmet Tektaş'ın arkasından ateş açarak olay yerinden aracıyla kaçtı. Mehmet Tektaş, vücudunun çeşitli yerlerine ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanarak motosikletten yere düştü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Tektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışma kapsamında Şüpheli Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.