Gönülleri fetheden imam

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi'nin cami imamı Erkan Ayyıldız'ın uygulamaları cemaatten tam not alıyor. Hoşköy Mahallesi'nde iki yıldır imamlık yapan 27 yaşındaki Erkan Ayyıldız, köyün yol güzergâhında yer alan camiye gelenlerin sayısının artmasıyla birlikte harekete geçti. Caminin içerisine, gelenlerin ücretsiz kullanabileceği çorap, terlik, seccade ve çeşitli dergiler koyan Ayyıldız, yaz aylarında serinlemek isteyenler için de mini bir buzdolabı yerleştirdi. Ayrıca kolonya ve çikolata gibi ikramlarla ziyaretçileri mutlu etmeyi başarıyor.Ayyıldız, camiye gelen çocukları da unutmuyor. Küçük ziyaretçilere dondurma ve lokum ikram ederek onları camiye gelmeye teşvik ediyor. Aynı zamanda, çocukların Kuran kurslarına daha hevesle katılmaları için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Caminin yazı tahtasında ise ziyaretçilerin memnuniyetlerini dile getirdiği notlar yer alıyor. Vatandaşların talep-beğeniyorum köşesine, "Hocam Allah razı olsun, sayınız artsın", "Bunları yapandan Allah bin kere razı olsun", "Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" gibi notlar yazdıkları görüldü.