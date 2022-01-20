Haberler Yaşam Haberleri Gönüllerin operatörü
Giriş Tarihi: 20.1.2022

Gönüllerin operatörü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Gönüllerin operatörü

Kepçe operatörü Ümit Yıldız, “Kızakla kayıyoruz. Bu sokağı temizlemesen olur mu?” diyen çocukları kırmadı. Belediye Başkanı Vidinlioğlu, çocukları Ilgaz’a götürme sözü verdi

Kastamonu'da, sokak arasında kızakla kayan çocuklar yolu açmak için gelen kepçenin önüne geçti. Çocuklar kepçe operatörü Ümit Yıldız'a "Abi bu sokağı temizlemesen olur mu? Kızak kayıyoruz" dedi, operatör ağabeyleri çocukları kırmadı. Miniklerin kar keyfini cep telefonuyla görüntüleyen Yıldız'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise çocukları Ilgaz Dağı'na götürme sözü verdi.



SOHBET EDİP HEDİYE DAĞITTI
Çocukları, kepçe operatörü Ümit Yıldız ile birlikte ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu; "Kar eğlencelerini bölmemekle yetinemezdik. O sebeple ki bize yakışan bu eğlenceyi en zirveye taşımaktı. 'Hazır okullar da tatil oluyor. Bu eğlence Ilgaz Dağı zirvesinde devam etmeli' diye düşündük. Yarıyıl tatilinde çocuklarımızla Ilgaz'dayız" şeklinde konuşarak çocuklara tatil müjdesini verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vidinlioğlu, çeşitli hediyeler dağıtarak kızak ve poşetlerle kayan çocukların neşesine ortak oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Son dakika: Meclis'te kabul edildi! Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi yasalaştı
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları yorumu: "Dünyanın en iyisi"
Çiçeği burnunda aşıklar böyle görüntülendi! İşte Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkının ilk karesi!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: 20 Aralık'ta panik havasını dağıttık
Son dakika: AK Partili Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir
Başbakan Boris Johnson duyurdu: İngiltere’den radikal koronavirüs kararı!
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi: Biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönüllerin operatörü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA