Gönüllerin operatörü

Kepçe operatörü Ümit Yıldız, “Kızakla kayıyoruz. Bu sokağı temizlemesen olur mu?” diyen çocukları kırmadı. Belediye Başkanı Vidinlioğlu, çocukları Ilgaz’a götürme sözü verdi
Kastamonu'da, sokak arasında kızakla kayan çocuklar yolu açmak için gelen kepçenin önüne geçti. Çocuklar kepçe operatörü Ümit Yıldız'a "Abi bu sokağı temizlemesen olur mu? Kızak kayıyoruz" dedi, operatör ağabeyleri çocukları kırmadı. Miniklerin kar keyfini cep telefonuyla görüntüleyen Yıldız'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise çocukları Ilgaz Dağı'na götürme sözü verdi.
SOHBET EDİP HEDİYE DAĞITTI
Çocukları, kepçe operatörü Ümit Yıldız ile birlikte ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu; "Kar eğlencelerini bölmemekle yetinemezdik. O sebeple ki bize yakışan bu eğlenceyi en zirveye taşımaktı. 'Hazır okullar da tatil oluyor. Bu eğlence Ilgaz Dağı zirvesinde devam etmeli' diye düşündük. Yarıyıl tatilinde çocuklarımızla Ilgaz'dayız" şeklinde konuşarak çocuklara tatil müjdesini verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vidinlioğlu, çeşitli hediyeler dağıtarak kızak ve poşetlerle kayan çocukların neşesine ortak oldu.