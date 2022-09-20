Haberler Yaşam Haberleri Google Geçmiş Silme Nasıl Yapılır? İnternet (Arama) Geçmişi Nasıl Silinir?
Giriş Tarihi: 20.9.2022 13:39 Son Güncelleme: 20.9.2022 13:40

Google Geçmiş Silme Nasıl Yapılır? İnternet (Arama) Geçmişi Nasıl Silinir?

Google geçmiş dilme nasıl yapılır sorusu, merak uyandıran konulardan biridir. Google, gelişmiş bir yapay zekâ teknolojisi ile çalıştığından yapılan tüm aramaları kaydeden bir sistemdir. Kimi kullanıcılar internet (arama) geçmişi nasıl silinir sorusuna cevap arayarak veri tabanındaki kayıtları yok etmek ister. Google geçmiş silme ile ilgili yapmanız gerekenleri ve merak ettiğiniz tüm hususları sizler için derledik.

Google Geçmiş Silme Nasıl Yapılır? İnternet Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Google geçmiş silme nasıl yapılır konusu araştırılırken söz konusu arama motorunun belli özelliklerinin de bilinmesi gerekir. History google com geçmiş silme mekanizmasının nasıl devreye sokulacağı bilinirse, işlemin yapılması da çok daha pratik olacaktır. Herkes tarafından bilinmese de bu işlemin yapılması son derece kolaydır. Google arama geçmişi temizleme ve bu işlem için yapmanız gereken tüm detaylar yazımızın devamında.

Google Geçmiş Silme Neden Yapılır?

Google, kullanıcı hakkında birçok bilgiyi toplayan bir mekanizmadır. Bu bilgilere geçmişe yönelik aramalar da dâhildir. Bilgisayar, telefon ya da başka bir internet sağlayıcıdan girmeniz önemli olmaksızın bu bilgiler veri tabanında saklanır. Google bunu yaparken kullanıcının karşısına isabetli reklamlar ve arama kaynaklarının sunulmasını amaçlar. Yani bu veriler saklanırken amaç, kullanıcıya en iyi hizmeti vermektir. Bu kayıtların tutulmasından rahatsız olan kimi kullanıcılar Google geçmiş silme işlemini gerçekleştirmek isteyebilir.

Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Google tarafından saklanan arama geçmişi, her ne kadar kimse ile paylaşılmasa da bilgisayarınız ya da telefonunuzu kullanan birisi bu verilere ulaşabilir. En kötü senaryoyu düşündüğünüzde ise bilgisayarınızın hacklenmesi durumunda tüm arama geçmişiniz hackerların eline geçebilir. Güvenlik ve gizlilik sorunlarının üstesinden gelmek adına Google arama geçmişi silme işlemini yapabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki başlıklarda belirtilen adımları izleyebilirsiniz.

Öğelerin Tek Tek Silinmesi

Etkinliğim sayfasına giderek kaydedilen tüm etkinliklerin neler olduğunu görebilirsiniz. Sol menüde yer alan "öğe görünümü" seçeneğinden tüm etkinlikleri listeyebilirsiniz. Etkinliklerin yanında yer alan çarpı işaretlerini tek tek tıklayarak öğelerin tek tek silinmesini sağlayabilirsiniz.

Belirli Döneme Ait Etkinliklerin Silinmesi

Etkinlik sayfasının sol bölümünde "etkinlik silme ölçütü" seçeneği vardır. Buradan seçilen gün ya da tarih aralığında etkinliklerin silinmesini sağlayabilirsiniz.

Geçmişe Ait Tüm Verilerin Silinmesi

Yine etkinliğim sayfasının sağ üstünde bulunan üç nokta düğmesine tıklayarak etkinlik silme ölçütünü tarihe göre sil olarak belirleyebilirsiniz. Burada yer alan seçeneklerden "tüm zamanlar"ı seçerek sil tercihini yapın ve seçimi onaylayın.

Arama Geçmişi Kaydını Tamamen Kapatmak

Etkinlikleri silmek bir tercih olabileceği gibi Google kayıtlarının tamamen kapatılması da bir tercih olabilir. Yine etkinlikler sayfasından geçmişi kaydetme işlemini geçici ya da kalıcı şekilde durdurabilirsiniz. Web ve uygulama etkinliğini duraklat seçeneği ile arama motorunun geçmiş kaydı tutmasının önüne geçebilirsiniz.

Yukarıdaki tavsiyeler tamamen Google arama motorundaki geçmiş kayıtların silinmesi içindir. Diğer arama motorları için farklı yöntemleri izlemeniz gerekir.

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Google Geçmiş Silme Nasıl Yapılır? İnternet (Arama) Geçmişi Nasıl Silinir?
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