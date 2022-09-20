Google Hesap Silme Linki - Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir, Hesap Kaldırma Nasıl Yapılır?

Google hesap silme linki, Google hesabının pratik şekilde kaldırılmasını sağlar. Google hesabı kalıcı olarak nasıl silinir konusu araştırılarak konu ile ilgili tüm ayrıntılara hâkim olabilirsiniz. Google hesap silme işlemi bilgisayardan yapılabileceği gibi telefondan da yapılabilir. Telefondan Google hesap silme linki ile bu talebinizi de yerine getirebilirsiniz. Google hesap silme ile ilgili merak ettiğiniz her türlü ayrıntı yazımızın devamında.

Google Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Kimi kullanıcılar için araştırma konusu olmasa da istediğiniz zaman Google hesabınızı silebilirsiniz. Fakat silme işleminden sonra fikrinizi değiştirirseniz hesabınızı kurtaramayacağınızı da bilmeniz gerekir. Bu nedenle hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce yapacağınız işlemin ne anlama geldiğini bilmelisiniz. Hesabınız silindiğinde hesapta bulunan tüm dosyalar, takvimler, e-postalar ve fotoğraflar da silinmiş olur. Bunun yanında Gmail, takvim, drive ya da play gibi uygulamaları da kullanamazsınız. Satın aldığınız uygulamalar ve aboneliklerle ilgili verilerin kaybolması da cabası.

Hesabınızın saldırıya uğradığını ya da güvenlik ihlali olduğunu düşünüyorsanız hesabı silmeden önce izinsiz şekilde hesabın hangi bölümlerine ulaşıldığını araştırabilirsiniz. Bunun için de Google güvenlik kontrolünü kullanabilirsiniz. Alacağınız bu tedbir ile bilgisayar korsanlarının hesabınız aracılığı ile size zarar vermesine engel olabilirsiniz.

Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Birden fazla hesabınızın olması ya da hesabınızın risk altında olduğunu düşündüğünüz zamanlarda hesabın kalıcı olarak silinmesini düşünebilirsiniz. Hesaplardan birinin silinmesi, diğer hesabın da silinmesine neden olmaz. Hesabın kalıcı olarak silinmesi için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir.

Tarayıcınızdan https://myaccount.google.com adresini açın.

Açılan sayfada "gizlilik ve kişiselleştirme" bölümünde bulunan "verilerinizi ve kişiselleştirmeyi yönetin" seçeneğine tıklayın.

Burada yer alan geçici ya da kalıcı silme seçeneklerini tercih ederek hesabı silme işlemini tamamlayabilirsiniz. Gerekli onaylamanın yapılmasını müteakip silme işlemi gerçekleşecektir.

Google Hesap Silme İşleminden Sonra Ne Olur?

Google hesabı silindikten sonra arama motoruna bağlı olan tüm uygulamalar ve bunların ayarları da silinir. Geçici silme işleminden sonra hesabın tekrar kullanılması mümkün iken kalıcı silme sonrasında hesap kullanılamaz. Bu nedenle hesap silme işlemine karar verirken belli dezavantajları düşünmeniz gerekir. İşlemin geri dönüşü olmadığını bilerek doğru adımlar atmak menfaatinize olacaktır. Dilerseniz hesap silme işleminden sonra derhal yeni bir hesap alma girişiminde bulunabilirsiniz. Google bu anlamda kullanıcıya birçok kolaylık sağlar.