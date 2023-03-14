Google Kısayol Ekleme - Bilgisayarda Google Chrome’a Kısayol Nasıl Eklenir?

Google kısayol ekleme tercihinde bulunmak isteyen kişiler özellikle, bir siteyi yahut bir sekme ve sayfayı daha sonradan planlı bir şekilde açmak isteyen kişiler için önem arz etmektedir. Bu sebeple araştırma konusu olan chrome kısayol ekleme durumu hakkında pek çok açıklama mevcuttur. Dilerseniz, Telefonda Google kısayol ekleme nasıl yapılır konusunu birlikte inceleyelim…

Google Kısayol Ekleme

Sık araştırma yapan ve google üzerinden pek çok konu araştırması yapması gereken kişiler için oldukça verimli bir kolaylık olan google kısayol ekleme durumu, kullanıcıların vazgeçilmez tercihlerinden bir tanesidir. Bu duruma göre google kısayolu ''bilgisayar masaüstüne ekleme'' adımları şu şekildedir;

Kullanılmakta olan internet tarayıcısını açınız.

Kısayolu oluşturulmak istenen internet sitesini ziyaret ediniz.

Ziyaret edilen site dışında, mevcut tarayıcının tam ekran olmadığından emin olunuz.

Görülen adres çubuğundaki sitenin adres çubuğuna tıklayınız ve sürükleyiniz.

Tıklanılan ve sürüklenen simgeyi masaüstüne bırakınız.

Masaüstüne aktarılan kısayol üzerine çift tıklayınız.

Bilgisayarda Google Chrome'a Kısayol Nasıl Eklenir?

Bilgisayar üzerinde google chrome kısayolunun eklenmesinin iki türlü yolu vardır. Bu yollardan diğeri ise şu şekilde adımlar halinde sıralanabilir;

Windows üzerinden, açılması istenen internet sitesini Chrome tarafından açınız.

Chrome üzerinde, sağ üst kısımda yer alan menü butonuna (⋮) tıklayınız.

Açılan, ''diğer araçlar'' ve ardından ''masaüstüne ekle'' seçeneğini seçiniz.

Açılan kutucuğa kısayol için bir isim giriniz.

Bu kısayolun bir pencere dahilinde açılıp açılmayacağını seçiniz.

Bu kısayolu masaüstüne eklemek adına ''ekle'' seçeneğini seçiniz.

Masaüstüne aktarılan bağlantıya çift tıklayınız.

Telefonda Google Chrome'a Kısayol Nasıl Eklenir?

Google Chrome kısayolunun hem bilgisayar üzerinden hem de akıllı-android telefonlar üzerinden eklenmesi mümkündür. Bilgisayar işleminin yanı sıra, telefonda google chrome'a kısayol eklenmesinin yöntemi ise şu şekildedir;