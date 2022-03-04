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Giriş Tarihi: 4.3.2022 12:32 Son Güncelleme: 4.3.2022 12:32

Google Merkez Binası Nerededir? Google İlk Merkez Binası Nerede Ve Hangi Ülkede?

Google Merkez Binası Nerededir? Google İlk Merkez Binası Nerede Ve Hangi Ülkede?

Arama motorlarının bilgisayarın ve internetin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kimse inkar edemez. İnternetin elimizin altında her şeye ulaşmamızı kolaylaştırmasını arama motorlarına borçluyuz. Şüphesiz Google tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru olarak bilinmektedir. Hem güçlü bir alt yapısı hem de hızlı sonuç vermesi ile her bilgisayar kullanıcısının tercih ettiği Google ile ilgili aklınıza takılan soruları cevaplamaya geldik. Google ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Google binası nerede sorusudur. Peki, tüm dünyanın en çok kullandığı arama motoru Google’ın merkez binası nerededir? İşte detaylar.

Google tüm dünyada çalışanı ve çalışma alanı bulunan bir markadır. Aslında hepimiz Google dendiğinde hemen interneti anımsıyor olsak da bünyesinde çok farklı ürünler ve hizmetler barındıran Google aynı zamanda hala büyümeye ve gücüne güç katmaya devam etmektedir.

GOOGLE'IN MERKEZ BİNASI NEREDEDİR?

Google 1998 yılında iki doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulmuştur. 2004 yılında halkın kullanımına açılan Google'ın Amerika dahil dünyanın pek çok ülkesinde çalışma binası bulunmaktadır.

Google merkez binası nerede diye sorduğunuz zaman ise cevap 2006 yılında taşındıkları ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Mountain View şehri olacaktır. Google merkez binasına Googleplex denmektedir. Bu ifadenin açılımı da Google ve Kompleks kelimelerinin birleşmesi ile oluştuğunu göstermektedir.

Her ne kadar çoğu insan sadece internet arama motoru olarak duymuş olsa da günümüzde Google şirketine bağlı çok sayıda ürün ve hizmetler bulunmaktadır.

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Google Merkez Binası Nerededir? Google İlk Merkez Binası Nerede Ve Hangi Ülkede?
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