Haberler Yaşam Haberleri Google Şifre Yöneticisi - Kayıtlı Google Şifreler Nasıl ve Nereden Görüntülenir?
Giriş Tarihi: 20.9.2022 13:51 Son Güncelleme: 20.9.2022 13:51

Google Şifre Yöneticisi - Kayıtlı Google Şifreler Nasıl ve Nereden Görüntülenir?

Google şifre yöneticisi ile ilgili birçok kişi son zamanlarda bilgi sahibi olmak ister. Bu sistem kullanılarak kayıtlı Google şifreler nasıl ve nereden görüntülenir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Google kaydedilen şifreler ile girdiğiniz web sitesi ya da uygulamalarda tekrar şifre girmeniz gerekmez. Google şifreler, yönetici paneli üzerinden nasıl kullanılır ve nasıl değiştirilir sorularına aradığınız cevapları yazımızda sizler için derledik.

Google Şifre Yöneticisi - Kayıtlı Google Şifreler Nasıl ve Nereden Görüntülenir?

Google şifre yöneticisi hakkında bilgi sahibi olduğunuzda, şifre işlemlerinizi çok daha pratik şekilde yapabilirsiniz. Google şifrelerim üzerinde yer alan tüm şifreleriniz, sizin tarafınızdan belirlenen ve bilgisayarda saklanan verilerdir. Google şifreleri yönet menüsünden şifreleriniz kontrol altında tutulabilir. Google şifreler ve Google şifre yöneticisi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Google Şifre Yöneticisi Nedir?

Google şifre yöneticisi, internette kullandığınız tüm web sitelerine giriş şifrelerinin görüldüğü ve kontrolünün sağlandığı bir sistemdir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital platformlarda güvenlik de önemini her geçen gün artırır. Güvenlik mekanizmaları içinde öncelikli olarak gündeme gelen husus şifrelerdir. Bu şifrelerin tek tek hatırlanması zordur. Özellikle maksimum güvenlik sağlayan şifrelerin hatırlanması çok daha zordur. Bu nedenle Google, şifrelerin hatırlanmasını sağlayan bir sistem ile hizmet verir. Söz konusu sistem de ancak Google şifre yöneticisi tarafından kurulur.

Kayıtlı Google Şifreler Nereden Görüntülenir?

Google, tarayıcı üzerinde zaman zaman yaptığı güncellemeler ile kayıtlı şifrelere nasıl ulaşılması gerektiği ile ilgili izlenen yol haritasını değiştirir. Halihazırda Google Chrome'un üst menüsünde bulunan "profil" sekmesinden şifre yöneticisine ulaşılır. Sonrasında ise Google Chrome hesap sekmesinde yer alan "şifreler" seçeneğine tıklayın. Bu ekranda şifrelerin kaydedilmesi, otomatik doldurulması gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Sayfanın alt kısmında hangi web sitesi için hangi şifreyi kaydettiğinizi görebilirsiniz. Site isminin yan bölümünde yer alan göz ikonuna tıkladığınızda, daha önceden ilgili web sitesine kaydettiğiniz şifre görülür. Bu şifreyi gördüğünüzde web sitesinin şifresini değiştirebilir ya da şifreyi hatırlamadığınız zamanlarda Google şifre yöneticisinden şifre hatırlamayı sağlayabilirsiniz.

Kayıtlı Google Şifreler Nasıl Değiştirilir?

Google şifreler, web sitelerine girerken kullanıcının zaman kaybetmesini önleyen bir sistemdir. Dilerseniz Google'ın bu şifreleri hatırlamasının önüne geçebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz menüde üç nokta simgesine tıklayarak şifreleri değiştirebilirsiniz. Dilerseniz menüdeki "kaldır" seçeneğine tıklayarak ilgili web sitesindeki şifreyi tamamen kaldırmayı da düşünebilirsiniz.

Şifreler, web sitesine güvenli şekilde giriş yapmanızı sağlayan bir argümandır. Herhangi bir şekilde siber saldırı olmadığı ve gerekli kriterleri sağlayan bir şifre belirlediğiniz sürece şifrelerinizin ele geçirilmesi mümkün değildir. Dilerseniz, zaman zaman şifreleri değiştirerek şifrenin güvenilirliğini artırmayı düşünebilirsiniz. Google şifre yöneticisi ile yapacağınız şifre değişikliği işlemleri de çok daha pratik şekilde şifreleri değiştirmenizi ya da kaldırmanızı sağlar. Yukarıda anlatılan hususlarla ilgili küçük bir uygulama yaptığınızda kurulan sistemin son derece pratik olduğunu görebilirsiniz.

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Google Şifre Yöneticisi - Kayıtlı Google Şifreler Nasıl ve Nereden Görüntülenir?
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