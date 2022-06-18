Görece ne demek? 2022 YKS TYT sınavında geçen görece kelimesinin anlamı nedir?

Görece ne demek sorusunun yanıtı, 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. Türkçe'deki bir sorunun şıkları arasında yer alan görece kelimesinin anlamı; adayların gündemine oturdu. Peki, 2022 YKS TYT sınavında geçen Görece kelimesinin anlamı nedir? İşte 2022 YKS TYT sınavında geçen görece kelimesinin anlamı…

GÖRECE NE DEMEK?

Görece TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

(sıfat) Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

GÖRECE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

"Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir." - Azra Erhat