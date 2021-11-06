Görenler hayrete düşüyor! Yol ortasında, bina girişinde, market ve fırın önünde gizemli mezarlar...

Doğup büyüdüğü kentteki bu mezarların bulunduğu yerlerin eskiden mezarlık olduğunu hatırlatan emekli öğretmen Ruzi Hızır Akın, zamanla imar değişiklikleri nedeniyle nakledilen mezarlardan bazılarının bu şekilde sokak ortasında kaldığını söyledi. İlçe halkının alıştığı mezarları ürkütücü bulmadığına ve ikisinin üzerinde 'Murat Dede' yazılmasının tesadüfen değil geleneksel bir yaklaşım olduğuna değinen Akın, "Mezar hakkında bilgi yoksa kutsiyet atfedildiği için bütün mezarlara 'Murat Dede' denir" diye konuştu.