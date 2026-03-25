Görev başında acı kayıp: Genç polis kalp krizine yenildi

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan 41 yaşındaki Bayburtlu Polis Memuru Sedat Kaban, sabah saatlerinde görevine başlamak üzere Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü binasına geldi. Kaban, asansör önünde beklediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaban'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç polis memuru, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Sedat Kaban'ın, geçtiğimiz ay babasını da kaybettiği ve büyük bir acı yaşadığı ifade edildi. Genç yaşta hayatını kaybeden polis memurunun vefatı, meslektaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu.

EMNİYETTEN TAZİYE MESAJI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, hayatını kaybeden polis memuru Sedat Kaban için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 303717 sicil sayılı Polis Memuru Sedat Kaban'ın, 25 Mart 2026 günü görevde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, teşkilatımıza, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Trabzon İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da yayımlanan mesajla başsağlığı dileklerini iletti.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Trabzon'da görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Sedat Kaban için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarının ve Kaban'ın yakınları katıldığı törende duygu dolu anlar yaşanırken, Kaban'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bayburt'a gönderildi.Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Görevde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet; teşkilatımıza, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törenin ardından Polis Memuru Sedat Kaban'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bayburt'a uğurlandı.