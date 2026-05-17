Görev başında şehit düştü! Erkan Tütüncüler evli ve 1 çocuk babasıydı

Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler, 18 Eylül 1983 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Göçmen bir ailenin çocuğu olan Tütüncüler'in ailesinin kökeninin Samsun'un Bafra ilçesine dayandığı öğrenildi. Acı haberin, Samsun Bafra'daki baba ocağına ulaştığı bildirildi.

2004 yılında Polis Okulu'ndan mezun olarak mesleğe başlayan Erkan Tütüncüler, uzun yıllardır emniyet teşkilatında görev yapıyordu. Son olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görev yapan Tütüncüler'in görevine bağlılığı ve disiplinli çalışmasıyla tanındığı belirtildi. Evli olan Erkan Tütüncüler'in bir erkek çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit haberinin ardından ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

ÇORLU'DAKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil asayiş ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin iş merkezine giriş yaptığı sırada içeride bulunan şüpheli şahıs tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki polis memuru da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli şahsın ise olay yerinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Görev uğruna canını veren şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in vefatı, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör