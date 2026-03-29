Görev başında yaralandı, hastanede hayatını kaybetti: Memleketinde dualarla uğurlandı

Şehit Ünal'ın naaşı, tören için merkeze bağlı Kazmaca köyü camisine getirildi. Burada şehidin eşi Hatice Ünal ile 7 yaşındaki oğlu İdris Bartu'nun, tabut üzerindeki fotoğrafa sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Acılı anne Zeynep Ünal da oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ali Haluk Karakuş, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Güven Çopur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan şehit Serkan Ünal'ın babasının daha önce vefat ettiği öğrenildi. Türkiye bir kahramanını daha dualarla uğurladı.