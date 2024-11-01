‘Görev yap kazan’ tuzağından uzak durun

Sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklar içerisinde yer alan "görev yap para kazan" tuzağı binlerce kişiyi mağdur etmeye devam ediyor.Özellikle Telegram ve WhatsApp üzerinden vatandaşlara ulaşan bu sahtekârlar, internette yer alan filmlerin altına yorum yaparak, e-ticaret platformlarında yer alan ürünlerin altına yorum yaparak, söyledikleri sosyal medya hesaplarını takibe alıp paylaşımları beğenerek, video ya da reklam izleyerek vatandaşların oturdukları yerden para kazanabilecekleri algısını yaratıyorlar.Ardından tuzaklarına düşürdükleri vatandaşların kişisel bilgilerini, banka hesap bilgilerini alan bu sahtekârlar ilk etapta vatandaşlara 200 TL gibi bir tutarı birkaç seferlik göndererek güvenlerini kazanıyor.Sistemin tıkır tıkır işlediğini düşünen vatandaşlara daha sonra bu kişiler tarafından günlük 5 bin TL'ye kadar kazanç sağlayabilmeleri için bir üst seviyeye geçmeleri, ancak bunun için sisteme 20 bin TL gibi bir miktarı rehin bırakmaları gerektiği ifade ediliyor. Bunu kabul ederek para yatıran kişilere bir daha ödeme yapılmazken, parasını kurtarmak isteyen kişilerden bu kez vergi adı altında yeni bir ücret talep ediliyor.Bu ücreti gönderen kişinin kaybı giderek artarken her gün bu yolla onlarca kişinin dolandırıldığı öğrenildi.Güvenlik birimleri, bu tür tekliflerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.Sosyal medya üzerinden yapılan bu dolandırıcılık yönteminde mağdurlardan hesaplarına gelen parayı kendi aralarında dolaştırarak izini kaybettiren sahtekârlar, sonrasında kripto para olarak bu parayı yurtdışına aktarıyor.Sahtekârlar ayrıca artık para alamayacaklarını anladığı kişilerin WhatsApp'larına para iadesi yapılabilmesi yalanıyla bir link de gönderiyor. Gönderilen bu sahte linki açan kişilerin telefonları ele geçiriliyor.Bu yöntemle vatandaşın bankacılık işlemleri, kişisel konuşmaları, fotoğraf ve videoları, rehberdeki kayıtlı tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.Ticaret Bakanlığı vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha önce pek çok kez uyarırken özellikle "fırsat" olarak sunulan ve kolay para kazanma yöntemi olarak kabul edilen bu tür tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.