Görev yaptığı hastanede öldürülmüştü: Dr. Ekrem Karakaya unutulmadı...

'ODASINA ACI OLAYLARDAN DERS ÇIKARILSIN, DİYE DOKUNMUYORUZ'

Burada konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, "Menfur saldırının üzerinden 1 yıl geçti. Acımız hala yüreğimizde. Odasına el sürmek içimizden gelmiyor. Hatırasını yaşatmayı arzu ediyoruz. Eşyaları olduğu gibi burada muhafaza ediliyor. Acı olaylardan ders alma adına da bir vesile olsun, hatırlansın istiyoruz" dedi.



'SAĞLIK CAMİASININ KARŞILAŞTIĞI ŞİDDET SORUNUNUN EN ACI ÖRNEĞİDİR'

Hastane önünde açıklama yapan Konya Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk de "Bu korkunç olay hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet sorununun en acı örneğidir. Tüm toplum için endişe kaynağı olmuştur. Dr. Ekrem Karakaya da diğer meslektaşlarımız gibi mesleğine olan özverisi ve sevgisiyle tanınan bir hekimdi. Hekimler ve sağlık çalışanları, insan hayatını kurtarma ve iyileştirme misyonunu yerine getirmek için ailelerini bile unutarak gece gündüz çalışmaktadır. Bu kabul edilemez acı olaydan ders alınmamış olmalı ki hala hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenlik tehdidi devam etmektedir. Bir an için hepimizi empati yapmaya ve düşünmeye davet ediyorum; her aileden hekim çıkabilir ve bu yaklaşık 25 yıl süren büyük emeklerle ortaya çıkmaktadır. Bizler bu halkın öz çocuklarıyız, hiç kimse evladına kıyılmasını kabul edemez, özellikle insan hayatını kurtarmaya adanmış hayatlara kıyma teşebbüsü sadece toplumsal cinnetle açıklanabilir" diye konuştu..