Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi yayında! 2022 HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar PDF

Görev yeri değişen hakim ve savcılar 2022 listesi gündemdeki yerini aldı. Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri gibi şehirlerin de içinde bulunduğu 33 ilde başsavcı değişikliği yapıldı. 2022 HSK yaz kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. Bu noktada görev yeri değişen hakim ve savcılar sorgulanıyor. İşte Hakim ve Savcılar Kurulu HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar…