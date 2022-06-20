Haberler Yaşam Haberleri Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi yayında! 2022 HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar PDF
Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:38 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:39

Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi yayında! 2022 HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar PDF

Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi yayında! 2022 HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar PDF

HSK yaz kararnamesi 2022 ile görev yeri değişen hakim ve savcılar belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmaları kapsamında belirlenen yeni görev yerleri 5 bin 75 adli; 351 İdari yargı mensubunu kapsıyor. 33 ilin başsavcıları değişirken görev yeri değişen hakim ve savcılar 2022 isim listesi gündemdeki yerini aldı. Halil Koç başkanlığında yapılan çalışmalar sonucu biten HSK yaz kararnamesi ardından isim listesi kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, HSK görev yeri değişen hakim ve savcılar…

Görev yeri değişen hakim ve savcılar 2022 listesi gündemdeki yerini aldı. Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri gibi şehirlerin de içinde bulunduğu 33 ilde başsavcı değişikliği yapıldı. 2022 HSK yaz kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. Bu noktada görev yeri değişen hakim ve savcılar sorgulanıyor. İşte Hakim ve Savcılar Kurulu HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar…

33 İLDE BAŞSAVCI DEĞİŞİKLİĞİ!

Kararname kapsamında; 33 il başsavcısı değiştirildi. Yeni kurulan 3 bölge adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge adliye mahkemesinin başsavcısı değişti. İlk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Ankara BİM ve Konya BİM Başkanları değişti. Ankara BİM Başkanı Bülent Küfüdür, Konya BİM Başkanı Deniz Köse oldu. Antalya, Konya, Eskişehir, Gaziantep il başsavcıları da değişti.

Değişen 33 ilin başsavcı listesi...

Antalya Zafer Koç

Bursa Ramazan Solmaz

Konya Halil İnce

Kayseri Habib Korkmaz

Balıkesir Abdülkadir Akın

Eskişehir Ali Yeldan

Kocaeli Ferhat Kapıcı

Gaziantep İsmail Karataş

Şanlıurfa Cuma Çoban

Çorum Ahmet Bektaş

Van Nadir Yağcı

Muğla Oğuzhan Dönmez

Bolu Ali Keleş

Kırşehir Soner Aygün

Ordu Hasan Uçak

Gümüşhane Tuba Ersöz

Karaman Ali İhsan Akdoğan

Yalova Duygu Bayar

Yozgat Recep Sevgili

Sinop Mesut Pektaş

Kastamonu Ercan Ceylan

Bilecik Burak Olgun

Osmaniye Uygur Kaan Arısoy

Hakkari Harun Ünlüsoy

Bitlis Durmuş Ali Karakoca

Kars Abdullah Amanvermez

Uşak Bozan Çevik

Adıyaman Ufuk Mustafa Süren

Ardahan Mehmet Karabulut

Batman Murat Şahingöz

Siirt Tuğan Sarıca

Düzce Yasin Emre

Kahramanmaraş Sedat Çelik

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR 2022 LİSTESİ

Denizli BAM Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Tekirdağ BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl, Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İzmir BAM Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu oldu.

İsim isim görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi için…

HSK.gov.tr üzerinden paylaşılan isim listesi kamuoyunun erişimine sunuldu. İşte tam liste...

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR 2022 LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi yayında! 2022 HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar PDF
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA