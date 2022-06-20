Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi yayında! 2022 HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar PDF

Görev yeri değişen hakim ve savcılar 2022 listesi gündemdeki yerini aldı. Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri gibi şehirlerin de içinde bulunduğu 33 ilde başsavcı değişikliği yapıldı. 2022 HSK yaz kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. Bu noktada görev yeri değişen hakim ve savcılar sorgulanıyor. İşte Hakim ve Savcılar Kurulu HSK yaz kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar…
33 İLDE BAŞSAVCI DEĞİŞİKLİĞİ!
Kararname kapsamında; 33 il başsavcısı değiştirildi. Yeni kurulan 3 bölge adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge adliye mahkemesinin başsavcısı değişti. İlk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Ankara BİM ve Konya BİM Başkanları değişti. Ankara BİM Başkanı Bülent Küfüdür, Konya BİM Başkanı Deniz Köse oldu. Antalya, Konya, Eskişehir, Gaziantep il başsavcıları da değişti.
Değişen 33 ilin başsavcı listesi...
Antalya Zafer Koç
Bursa Ramazan Solmaz
Konya Halil İnce
Kayseri Habib Korkmaz
Balıkesir Abdülkadir Akın
Eskişehir Ali Yeldan
Kocaeli Ferhat Kapıcı
Gaziantep İsmail Karataş
Şanlıurfa Cuma Çoban
Çorum Ahmet Bektaş
Van Nadir Yağcı
Muğla Oğuzhan Dönmez
Bolu Ali Keleş
Kırşehir Soner Aygün
Ordu Hasan Uçak
Gümüşhane Tuba Ersöz
Karaman Ali İhsan Akdoğan
Yalova Duygu Bayar
Yozgat Recep Sevgili
Sinop Mesut Pektaş
Kastamonu Ercan Ceylan
Bilecik Burak Olgun
Osmaniye Uygur Kaan Arısoy
Hakkari Harun Ünlüsoy
Bitlis Durmuş Ali Karakoca
Kars Abdullah Amanvermez
Uşak Bozan Çevik
Adıyaman Ufuk Mustafa Süren
Ardahan Mehmet Karabulut
Batman Murat Şahingöz
Siirt Tuğan Sarıca
Düzce Yasin Emre
Kahramanmaraş Sedat Çelik
GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR 2022 LİSTESİ
Denizli BAM Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Tekirdağ BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl, Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İzmir BAM Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu oldu.
İsim isim görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi için…
HSK.gov.tr üzerinden paylaşılan isim listesi kamuoyunun erişimine sunuldu. İşte tam liste...
GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR 2022 LİSTESİ