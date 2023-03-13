Haberler Yaşam Haberleri Görev Yöneticisi Kısayol Tuşları - Görev Yöneticisi Kısayolu ve Komutu Nedir, Nasıl Açılır?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:25 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:25

Görev Yöneticisi Kısayol Tuşları - Görev Yöneticisi Kısayolu ve Komutu Nedir, Nasıl Açılır?

Bilgisayardaki programlar ile ilgili verilere ulaşmayı sağlayan görev yöneticisi kısayol tuşları ile nasıl açıldığı bir merak konusudur. Görev yöneticisi nasıl açılır klavye kısayolu nedir sorusu, başta yeni bilgisayar öğrenenler olmak üzere çoğu kişinin ilgisini çeker. İşletim sisteminin önemli öğelerinden biri olan program yöneticisi nasıl açılır? Görev yöneticisi komutu nedir?

Görev Yöneticisi Kısayol Tuşları - Görev Yöneticisi Kısayolu ve Komutu Nedir, Nasıl Açılır?

Hangi programların çalışıp çalışmadığını gösteren görev yöneticisi kısayol tuşları ile açılabilen bir özelliktir. Bilgisayarda görev yöneticisi nasıl açılır klavye kısayolu nedir sorusuna cevap bulmak, işlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir. Sistem monitörü ve başlangıç yöneticisi olan program yöneticisi nasıl açılır diyenler için bunun oldukça basit bir yolu vardır. Görev yöneticisi komutu nedir? Nasıl açılır?

Görev Yöneticisi Kısayol Tuşları Nedir?

Kısayol tuşları ile nasıl açıldığına değinmeden önce, görev yöneticisinin bilgisayarda ne işe yaradığından bahsetmek daha doğru olur. Windows'ta yer alan programların hangisinin çalışıp çalışmadığını görmeyi sağlayan görev yöneticisi, bunlar üzerinde denetim yapmaya imkan tanır. Aynı zamanda arka planda çalışan programları durdurmayı sağlar. Genel olarak bilgisayarın son durumu hakkında bilgi verir. Hangi programların, donanım kaynaklarını ne kadar tükettiğini anlamaya yardımcı olur. Bu, bilgisayar için zararlı olan programların tespit ve müdahale edilmesi açısından önemlidir.

1.Görev yöneticisini açmak ise son derece kolay bir işlemdir. Bunun için öncelikle, CTRL+SHIFT+ESC tuşlarına aynı anda basmak gerekir. Bu, görev yöneticisine ulaşmanın en kısa yoludur.

2.Bir diğer kısayol ise CTRL+ALT+DEL'dir. Hepsine aynı anda basmak, Windows güvenlik ekranını ve görev yöneticisini açmayı sağlar. Buna ek olarak Windows XP'de, bu kısayol direkt olarak görev yöneticisini açar.

3.Görev yöneticisini açmak için bir diğer yöntem, masaüstünün altında yer alan çubuğa sağ tıklamaktır. Böylece menü açılır ve buradan görev yöneticisi seçeneğine ulaşılabilir.

4.Görev yöneticisi komutu ise Windows + R tuşlarına basarak ve taskmgr.exe yazarak verilir.

Görev Yöneticisi ile Ne Yapılır?

Bu program, bilgisayarda çalışan programların kullanım oranlarını ve ne kadar süre kullanıldıklarını görmeyi sağlar. Görev yöneticisi sayesinde arka planda çalışan programlar durdurulabilir ve kapatılabilir. Aynı zamanda Windows hizmetlerine, ağ yöneticisine, performans penceresine ve yardım komut sekmesine ulaşmaya imkan tanır.

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Görev Yöneticisi Kısayol Tuşları - Görev Yöneticisi Kısayolu ve Komutu Nedir, Nasıl Açılır?
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