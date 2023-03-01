Görevden dönerken şehit oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi karakol komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, görev için gittiği Mersin'den Aydın'a dönüş esnasında Anamur Şayvana mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.



Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Anamur şayvana mevkiinde kaza geçirdi.

Sevk aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlhan Kesekler, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.