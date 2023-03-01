Haberler Yaşam Haberleri Görevden dönerken şehit oldu
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:18 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:33

Görevden dönerken şehit oldu

Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, görev için gittiği Mersin'den Aydın'a dönüş esnasında trafik kazasında hayatını kaybetti.

KAMİL CÖMERTLER
Görevden dönerken şehit oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi karakol komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, görev için gittiği Mersin'den Aydın'a dönüş esnasında Anamur Şayvana mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.

Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Anamur şayvana mevkiinde kaza geçirdi.

Sevk aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlhan Kesekler, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener pes etti
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Kayseri’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Bil de konuş
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Görevden dönerken şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA