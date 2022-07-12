Görevimiz Tehlike Yansımalar oyuncuları kimler, konusu nedir? Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi ne zaman kaç yılında çekildi?

Christopher McQuarrie tarafından yönetilen ve yazılan efsane film Görevimiz Tehlike serisinin 6. Filmi olan "Yansımalar" ile bu akşam televizyon ekranlarındaki yerini alıyor. Aksiyon dolu Amerikan yapımı casusluk filminin başrollerinde Tom Cruise, Henry Cavill gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi ne zaman çekildi? Görevimiz Tehlike Yansımalar oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm detaylar…
GÖREVİMİZ TEHLİKE: "YANSIMALAR" KONUSU
Mission: Impossible Yansımalar, Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur...
GÖREVİMİZ TEHLİKE: "YANSIMALAR" OYUNCULARI
Filmin başrolünü Tom Cruise üstlenirken kadroda Luther Stickell rolündeki Ving Rhames, Benji Dunn rolündeki Simon Pegg ve Ilsa Faust rolündeki Rebecca Ferguson, Alan Hunley'i canlandıran usta oyuncu Alec Baldwin, Solomon Lane'i canlandıran Sean Harris, Julia Meade'i canlandıran Michelle Monaghan, Henry Cavill, Vanessa Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.