Görme Engeli Azmine Engel Olamadı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde görme engelli olarak dünyaya gelen 48 yaşındaki Doğan Yurt, hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen hem çiftçilik hem de müzisyenlik yaparak ailesini ayakta tuttu. 20 yaşında evlenen Yurt, tarım işlerinde yaşadığı güçlükleri, oğlu Enginhan'ın henüz 5 yaşındayken verdiği destek sayesinde aşmaya başladı. Tarlaya oğluyla birlikte giden Yurt, traktörü Enginhan'ın yönlendirmeleriyle kullanmayı öğrendi. Baba-oğul zamanla biçerdöver kullanmaktan motor tamirine kadar birçok işi birlikte yaptı.

BABASININ GÖZLERİ OLDU

Ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için önce Çankırı merkeze, ardından Ankara'ya taşınan Yurt ailesinde küçük oğul Çağatay da babasının en büyük destekçilerinden biri oldu. Müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Doğan Yurt, bağlama eğitimi almak için Çankırı Halk Eğitim Merkezi'ne giderken oğlunu da yanında götürdü. Babasının saz, org, ney, bağlama, zurna, kaval ve darbuka çalmasını izleyerek büyüyen 17 yaşındaki Çağatay, bugün Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görüyor. Çocukluğu tarlalarda geçen Enginhan ise savunma sanayii kuruluşlarından birinde mühendis olarak çalışıyor. Hayatı boyunca engellerine teslim olmayan Doğan Yurt, zilli futbol takımı kurdu, turnuvalara katıldı ve tiyatro sahnesinde rol aldı. "Oğullarımın yüzünü hiç göremedim ama başarılarını kalbimle hissediyorum" diyen Yurt, engelli bireylere hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.