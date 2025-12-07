Görme engellilerin umre sevinci

Aksaray'da yaşayan görme engelli 67 yaşındaki Ramazan Çağlar ile yetim büyüyen 80 yaşındaki Nuriye Bacak'ın yıllardır kurduğu umre hayali, Mersin'de görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç'ın girişimi ve hayırsever Burak Kumoğlu'nun desteğiyle gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda umre sorumlusu olarak da görev alan Doğaç, iki misafirin hem evladı hem de gören gözü oldu.Ramazan Çağlar'ın yıllarca "Gidemezsin, yaşlısın, gözlerin görmüyor, düşersin" sözlerine maruz kaldığını belirten İmam Doğaç, "Ona 'Gerekirse seni sırtımda taşırım, elini hiç bırakmayacağım' diye söz verdim" dediğini anlattı. Doğaç, "En büyük engel, bir gönle girememektir. Biz hiçbir zaman engelleri aşmak için değil, gönüllere girmek için çalıştık. Bilirdik ki bir gönle giden yol ancak sevgiyle aşılmış engellerden geçer" dedi.