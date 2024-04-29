Görümce Kime Denir? Görümce İsmi Nereden Gelir, Kimlere Denir?

Akrabalık bağlarında pek çok farklı terim kullanılmaktadır. Pek çoğu kimi ifade ediyor merak edilmekte ve soru işareti bırakmaktadır. Bunlardan en çok karşılaşılanı ise görümce kelimesi. Özellikle yeni evlenecekleri ilgilendiren bu kelime aslında kimi ifade ediyor bilmek, aile ilişkileri açısından da oldukça önemli. Görümce kime denir, görümce ismi nereden gelir, kimlere denir bilmek, aile ilişkilerinizi daha sıkı elde tutmanın küçük ayrıntılarından biri olabilir.

Görümce terimi, Türk aile yapısının önemli kavramlarından biridir. Gelinin kocasının kız kardeşini veya ablasını ifade eder. Burada erkek tarafının kız kardeşi veya ablasını ifade etmesi önemli bir noktadır.

Görümce kelimesinin kökenine bakıldığında "görücü; falcı, müneccim" anlamına gelen Eski Türkçe "körümçi" sözcüğüne rastlanılır. "Körümçi" sözcüğü ise "görme, bakım" anlamına gelen Eski Türkçe "körüm" sözcüğünden ve bu kök üzerine Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir. "Körüm" ise "gör-" fiilinden ve Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir. Dolayısıyla, "görümce" kelimesi, aslen "görücü; falcı, müneccim" anlamlarını içeren bir terimden evrilmiştir, ancak günümüzde evlilik bağlamında gelinin eşinin kız kardeşini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kelimenin kökeni, Türkçe'nin eski dönemlerine dayanmaktadır. Zaman içinde farklı anlamlar kazanmıştır.

Görümce Kimlere Denir?

"Görümce", genellikle bir kadının kocasının kız kardeşine denir. Evli bir kadının eşi olan erkeğin kız kardeşi görümcedir.