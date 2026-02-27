Görüntüler tepki çekmişti: Bodrum’daki akran zorbalığında tutuklama kararı

Bodrum'da sosyal medyada paylaşılan ve yerel basında "Çocuğu feci şekilde darp edip bayılttı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmaya göre olayın 7 Ocak 2026 günü Bodrum ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki parkta meydana geldiği tespit edildi. Buna göre 16 yaşındaki C.E.K. ile 16 yaşındaki Azerbaycanlı N.E. arasında çıkan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında alınan ilk adli rapora göre C.E.K.'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı anlaşıldı. Bodrum Adli Tıp Kurumunca tanzim edilen 26 Şubat 2026 tarihli raporda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildi. Olay kapsamında mağdur suça sürüklenen çocuk N.E. ve suça sürüklenen çocuk D.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Mağdur N. E. kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve kasten yaralama suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kamuoyunda yer alan "otizmli çocuk" iddialarına ilişkin yapılan araştırmada, mağdur çocuğun otizmli olduğuna dair herhangi bir resmi sağlık raporuna ulaşılamadığı belirtildi. Çocuğun geçen yıl derslerindeki başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kaldığı, bu eğitim öğretim yılında ise okula devam etmediği bilgisine ulaşıldı.