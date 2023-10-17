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Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:17 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:17

Göynük Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Antalya Göynük Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Antalya'nın doğal güzelliklerini görmek isteyenler, Göynük Kanyonu nerede ve nasıl gidilir öğrenmelidir. Kemer ilçesinde olan Göynük, kanyonu ile ünlüdür. Ayrıca trekking ve su sporlarından hoşlananları memnun bırakacak niteliktedir. Antik Likya Yolu üzerinde bulunan kanyon, Torosları gören bir konumdadır. Antalya Göynük Kanyonu giriş ücreti ne kadar, Müzekart geçiyor mu araştırmakta fayda vardır.

Göynük Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Antalya Göynük Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Göynük Kanyonu nerede ve nasıl gidilir diye düşünenler olabilir. Bulunduğu belde ile aynı adı taşıyan kanyon, rafting ve doğada yürüyüş yapmaktan hoşlananları kendine çeker. Tertemiz şelaleleri ve yeşilliği ile doğasever herkesin muhakkak görmesi gereken bir yerdir. Safari ve rafting yapmayı sevenler için uygun alanlara sahiptir. Ziyaret etmeyi planlayanlar, Antalya Göynük Kanyonu giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu mutlaka araştırmalıdır.

Göynük Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya'ya bağlı Kemer ilçesinde yer alan Göynük Kanyonu, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan lokasyonlarından biridir. Antalya merkezine 37 km, Kemer'e 13 km ve Göynük'e ise 4,5 km uzaklıktadır. İstanbul'dan şahsi araç ile Antalya-Kemer'e ulaşmak için D650 ve O-5 karayolları tercih edilmelidir. Başlangıç noktası Ankara olanlar ise Ankara-Isparta, Kırıkkale-Konya ya da D650 yolunu kullanmalıdır. İzmir'den yola çıkacaklar ise E87 veya D585 karayollarından gitmelidir. Uçak ve şehirlerarası otobüs hatları ise diğer alternatiflerdir. Göynük Kanyonu'na giden otobüs hatları, 515, 515A, AF04, AF04A, KM61, MD25, TCD49A ve TL94'dür. Taksi ve özel araçla da buraya varmak mümkündür.

Antalya Göynük Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Göynük beldesinde bulunan bu kanyon, yaklaşık olarak 4,5 kilometrelik bir alana sahiptir. Ziyaretçilerin, tırmanış, doğa yürüyüşü, zipline, safari, paintball, rafting ve body rafting yapabileceği uygun yerler vardır. Likya Yolu üzerindeki Göynük Kanyonu, doğada vakit geçirmek ve uzun yürüyüşlere çıkmak için oldukça uygun bir ortama sahiptir. Şelaleleri, yapay göletleri ve doğa manzaraları ile görenleri kendine hayran bırakacak türdedir. Kanyonun çevresinde, köy kahvaltısı yapılabilecek birden fazla restoran vardır. Her gün ziyarete açık olan bu kanyon, 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Giriş ücreti ise kişi başı 16 TL'dir ve Müze Kart geçerli değildir.

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Göynük Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Antalya Göynük Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
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