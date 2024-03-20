Göz Bozukluğu Polisliğe Engel Mi? Göz Bozukluğu Polis Olmayı Engeller Mi?

Eğer göz bozukluğunuz varsa ve polis olmak istiyorsanız, öncelikle bir göz doktoruna muayene olmanız ve gözlerinizin polislik için uygun olup olmadığını öğrenmeniz tavsiye edilir. Polis teşkilatları, adaylarda belirli bir görme standardı ve sağlık durumu ararlar. Bu standartlar, günün gözlerinin belirli bir derecede iyi görmesini ve renk körlüğü gibi göz sağlığı sorunlarının olmamasını sağlar. Göz bozukluğu polisliğe engel mi, polis olmayı engeller mi gibi konuların nelere bağlı olup olmadığının da öğrenilmesi gerekir.

Göz Bozukluğu Polisliğe Engel Mi?

Göz kusuru, gözün normal görmeme yeteneğini herhangi bir durumu ifade eder. Göz kusurları, gözlerin net görmesini veya odaklanmamasını engelleyebilir. Göz kusurları çeşitli türlerde olabilir ve farklı hükümdarlarla ortaya çıkabilir.

Göz bozukluğu polis olmayı engelleyebilir, ancak her durumda değil. Polislik için gerekli göz şartları Emniyet Teşkilatı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre:

Miyoplarda:

Miyopinin -2.00 dioptriden fazla olmaması gerekir.

Miyopik astigmatizmde ise toplam miyopik değer -2.00 dioptriyi geçmemelidir.

Hipermetroplarda:

Hipermetropinin +1.00 dioptriden fazla olmaması gerekir.

Hipermetropik astigmatizmda ise toplam hipermetropik değer +1.00 dioptriyi geçmemelidir.

Gözlük veya kontakt lens ile yapılan muayenede her iki gözün görme seviyelerinin toplamı en az 16/20 olmalıdır. Yani bir gözün görme seviyesi 7/10, diğer gözün görme seviyesi 8/10 ise, toplamda 15/20 elde edilir ve bu kişinin polis olmasına engeldir.

Göz Bozukluğu Polis Olmayı Engeller Mi?

Gözün bozulması, polis olmayı tamamen engellemez, ancak belirli aralıklarla ve koşullara uygun olması gerekir. Polis memuru olmak isteyen adaylar, genellikle sağlık muayenesinden geçmek zorundadırlar ve görme yeteneği bu muayenenin bir parçası olurlar.

Göz muayenesi polislik için önemli bir aşamadır. Muayeneye kesinlikle kontakt lens kullanmadan gidilmelidir. Gözlük kullanıyorsanız, muayeneye gözlüklerinizle gitmeniz gerekir.

Polislik için engel teşkil eden diğer göz hastalıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Renk körlüğü (tam veya kısmi)

Şaşılık

Göz kapak düşüklüğü

Katarakt veya katarakt ameliyatı olmuş olmak

Keratokonus adı verilen kornea hastalığı

Göz tansiyonu

Retina hastalıkları

Üveit adı verilen göz içi iltihaplanmaları

Göz bozukluğu polis olmayı engellemez ancak günün belirli bir görme standardını karşılaması mümkündür. Adaylar, başvuruları polis teşkilatının sağlık süreçleri ve standartlarını gözden geçirmeli ve uygun şekilde göz bozukluklarını düzeltmeleri için uygun önlemler alınmalıdır.