Göz Hastalıkları Belirtileri Ve Tedavisi – En Yaygın Göz Hastalıkları Neler, Hangi Hastalıklar Göze Vurur?

Hastalıklar çevresel ya da bağışıklık faktörlü olabileceği gibi genetik faktörlü de olabilir. Göz hastalıklarında da normal hastalıklar gibi tüm bu hastalık faktörleri geçerlidir. Tüm dünyada en sık karşılaşılan en yaygın göz hastalıkları neler? İşte tüm detayları ile göz hastalıkları hakkında bilgiler. Hangi hastalık göze vurur, en yaygın göz hastalıkları nelerdir? Tüm sorularınızın cevapları yazımızın detayında.

En Yaygın Göz Hastalıkları Neler?

Yaygın göz hastalıkları sıklıkla çevremizden duyduğumuz hastalıklar olsa da adını bilmediğimiz hastalıklar olabilmektedir. En yaygın göz hastalıkları ve göz hastalıkları listesini sizin için hazırladık. İşte en yaygın göz hastalıkları;

Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı): Yaşa bağlı olarak meydana gelen nadiren de kalıtsal olarak karşılaşılan bir göz rahatsızlığıdır. Göz merkezinde görüş bulanıklaşır. Her iki gözü de etkileyen bir durumdur.

Konjonktivit (Pembe ya da Kırmızı Göz): Genel olarak alerjik konjonktivit olarak karşılaşılan göz hastalığıdır. Mevsime ya da herhangi bir alerjik duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Renk Körlüğü: Renklerin ayırdını yapmayı engelleyen ya da siyahi beyaz ve gri tonları ile görmeye sebep olan kalıtsal bir göz hastalığıdır.

Ektropiyum: Yaşlılık hastalığı olarak da bilinen bir göz hastalığıdır. Göz kapağının sarkması ya da ters dönmesi olarak karşılaşılan hastalık oldukça yaygındır.

Göz Tansiyonu (Glokom): Belirti vermeden sinsice ilerleyen bir göz hastalığıdır. Körlüğe sebep olacak kadar ciddi bir göz hastalığı olduğu için özellikle belirtilerinin sıkı takip edilmesi gerekmektedir.

Diyabetik Retinopati: Şeker hastalığına bağlı olarak gelişen bir göz hastalığıdır. Şeker hastalarında kontrol altına alınmayan şeker sonucu sıklıkla karşılaşılır.

Göz Hastalıkları Belirtileri

Gözde meydana gelen hastalıkların çeşitli belirtileri olabildiği gibi çoğu göz hastalıklarının ortak belirtileri vardır. Genel göz rahatsızlıkları ile ilgili ortak belirtileri sizin için hazırladık. İşte göz hastalıklarının ortak ve olası belirtilerinin listesi;

Gözde ağırlık ya da ağrıya bağlı görme bozukluğu.

Şiddetli göz ağrısı.

Gözün içinde yabancı cisim varmış hissi.

Özellikle sabah saatlerinde olan gün içinde tekrar eden yoğun çapaklanma.

Kaşıntı, kızarıklık, yanma hissinin artışı.

Görmenin azlığı ya da görme alanında yaşanan bulanıklık.

Göz kapağı ya da göz çevresi şişliği.

Gözleri kısarak bakma ve sürekli yaşarması.

Hangi Hastalıklar Göze Vurur?

Göz, birçok hastalığın habercisi olduğu gibi birçok hastalıktan kaynaklanan sorunların da direkt etkilendiği bir organdır. Kalıtsal hastalıklar ya da yaşa bağlı hastalıklar dışında bazı hastalıklarda göz sağlığını olumsuz etkiler. Göz sağlığını olumsuz etkileyebilen hastalıkları sizin için listeledik;

Diyabet: Şeker hastalığı ya da diğer adı ile diyabet sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Diyabetin gözdeki olumsuz etkileri kataraktı hızlandırması, göz tansiyonuna sebep olması ya da göz felci olarak karşımıza çıkar.

Hipertansiyon: Gözün direkt retina tabakasını etkiler. Hipertansif reitopati olarak adlandırılır ve müdahale edilmezse körlüğe sebep olur.

Behçet Hastalığı: Gözde kızarıklık, bulanık görme ya da görme kaybı gibi gözü etkileyen durumları olabilmektedir.

Göz Kapaklarının Şişmesi Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Göz kapakları gözün en hassas noktalarından biridir çünkü gözü dış etkenlere karşı korumakla görevlendirilmiştir. Göz kapağının şişmesinin birçok fiziksel nedeni olabilir. Uyuma pozisyonu, alerjik reaksiyon, makyaj gibi fiziksel ve dış kaynaklı şişmeler olabileceği gibi bazı durumlarda triod hastalıkları ve böbrek üstü bezleri ile ilgili sağlık sorunlarında da kaynaklandığı gözlemlenmiştir.

Göz Altı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Estetik açıdan kötü bir görüntü olan gözaltı morluklarının altında yatan sebepler stres, uykusuzluk, yanlış beslenme ya da sık alkol tüketimi gibi sorunlar olabileceği gibi bazı hastalıkların habercisi olarak da karşımıza çıkabilmektedir. İşte gözaltı morluklarının işaret ettiği bazı hastalıklar;