Göz Kapakları Neden Şişer? Göz Kapaklarının Şişmesi Hangi Hastalığın Belirtisidir, Sebepleri Nelerdir?

İnsanların yüz şekilleri her bireyde farklılıklar gösterir. Kimi bireylerin yapısal olarak göz kapakları şiş bir görünümdedir ve bu gayet olağan bir durumdur. Ancak normalde göz kapağında şişlik olmayan bireylerin göz kapağında şişlikler oluşması, mutlaka üzerine düşülmesi ve hekimlere danışılması gereken bir durumdur. Bu durumu yaşayan bireyler, göz kapaklarının neden şiştiğini merak etmektedir. Peki, göz kapağı şişliği hangi hastalıkların belirtisi? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Göz Kapaklarının Şişmesi Hangi Hastalıkların Belirtisi?

Bireylerde bazı hastalıkların varlığı sebebiyle göz kapaklarında şişlik oluşabilmektedir. Bu durum her yaştan insanın başına gelebilmektedir. Göz kapağında şişlik oluşması eğer bu şişlik aniden oluşmuş ise ve bu duruma ağrı/acı eşlik ediyorsa genellikle göz alerjisi yahut göz iltihaplanması sonucunda oluşmaktadır. Bahsi geçen göz kapağı şişliklerine sebep olan rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;

Arpacık : Halk arasında 'it dirseği' olarak bilinen arpacık rahatsızlığı, göz kapağındaki minik bezlerin iltihaplanması ile meydana gelen bir durumdur. Arpacık başlangıcında göz kapağında ağrı, kaşıntı ve küçük bir tümsek gelişirken ilerleyen evrede göz kapağının tamamı şişer.

Şalazyon : Bu rahatsızlık görünüm olarak arpacık gibidir. Ancak bu rahatsızlığın sebebi enfeksiyon değil göz kapağındaki yağ bezlerinin tıkanmasıdır. Şalazyon, kişinin göz kapağında ciddi şişkinliklere sebep olabilmektedir.

Alerji : Göz kapağındaki şişkinliğe gözde de şişlik, kaşıntı, kızarıklık, akıntı ve yanma eşlik ediyorsa buna sebep olan rahatsızlığın alerji olma ihtimali oldukça yüksektir. Toz, polen, lens ve bazı kozmetik ürünleri gibi alerjenler gözü tahriş ederek alerjik reaksiyonların başlamasına sebep olabilirler.

Bahsi geçen hastalıkların hepsi direkt göz ve göz kapağında gelişen rahatsızlıklardır. Göz kapağında uzun süreli ve genelde ağrısız seyir eden şişlikler vücudun başka bölgelerinde bulunan hastalıkların belirtisi olabilir. Bu hastalıkları ise şöyle sıralayabiliriz;

Graves ( Zehirli Guatr ): Graves hastalığı tiroit bezinin aşırı hızlı çalışması yüzünden meydana gelen endokrinolojik bir hastalıktır. Hastalık yüzünden salınan antikorlar göz kapağının şişmesine ve gözün ileri doğru büyümesine sebep olmaktadırlar.

Oküler Herpes : Göz kapağının Herpes Simpleks Virüsü (HSV) ile enfekte olması sonucunda oluşan bir rahatsızlık olan Oküler Herpes, her yaştan bireyde özellikle çocuklarda görülebilir. Oküler herpeste çoğu hastada gözde kızarıklık, göz kapağında şişme semptomları ortaya çıkabilir.

Tüm bu hastalıkların yanı sıra sinüzit, solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar da göz kapağında şişliklere neden olabilmektedir.