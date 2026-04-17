Göz kuruluğunu dikkate alın

Teknolojiyle artan göz kuruluğu ve yorgunluğu insanların yaşam kalitesini azaltırken sinsice ilerleyen bazı göz hastalıkları da ani görme kayıplarına yol açabiliyor. Göz kuruluğu, sık kızarıklık, bulanık görme ve baş ağrısının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Uzun süre ekran kullanımı, yetersiz uyku, güneş ışınları ve ihmal edilen kontroller zamanla göz sağlığını sessizce bozar. Unutmayın, gözleriniz yalnızca bakmaz, vücudunuzun sağlığı hakkında da ipuçları verir. Bu nedenle, düzenli göz muayenesi, doğru ekran kullanımı, güneş koruyucu gözlük, temiz makyaj ve doğru lens kullanımı net ve ışıklı bir gelecek için gözlerinizi ihmal etmeyin" diye uyarıyor. Ayrıca Google'un yapay zekâ uzmanlarının retina taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden bir yazılım geliştirmesi, gözlerin sağlığımızın aynası olduğunu doğruluyor. Araştırma kuruluşu Verily Life Sciences'ın geliştirdiği yapay zekâ algoritması, retina fotoğrafından kişinin 5 yıl içinde kalp krizi ve inme gibi büyük bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirme ihtimalini doğru tahmin etti.

