Göz Numaraları + - Nedir? Göz Ölçümünde + - Ne Anlama Gelir?

Göz ölçümü, göz sağlığını değerlendirmek ve görme bozukluklarını tespit etmek amacıyla yapılan bir dizi test ve incelemeden oluşur. İlk olarak, görme keskinliği testi yapılır. Bu testte, hastanın uzak ve yakın mesafedeki harfleri veya şekilleri okuması istenir. Ardından, göz bebeklerinin ışığa tepkisi, göz kaslarının hareketleri ve gözlerin hizası kontrol edilir. Bununla ilgili olarak, göz numaraları + - nedir ve + - ne anlama gelir sıkça sorulur.

Göz Numaraları + - Nedir?

Göz numaraları, gözlük veya kontakt lens reçetelerinde belirtilen ve görme bozukluklarını düzeltmek için gereken lens gücünü ifade eden değerlerdir. Bu numaralar, "S" veya "SPH" olarak geçer. Bu semboller, bir hastanın miyop veya hipermetrop olup olmadığını gösterir. Bu değer pozitif (+) ise kişinin hipermetrop olduğu ve yakını net göremediği anlaşılır. Negatif (-) bir değer ise miyop olduğunu ve uzağı düzgün göremediğini ifade eder. Ayrıca, reçetelerde "C" veya "CYL" olarak belirtilen değerler astigmatizmayı gösterir. Bu değerler de pozitif (+) veya negatif (-) olabilir ve gözdeki astigmat miktarını belirtir.

Astigmatizma, gözün kornea veya lensinin düzensiz eğriliğinden kaynaklanır ve hem yakın hem de uzak görüşte bulanıklığa neden olabilir. Reçetelerde, "A" veya "AXIS" olarak belirtilen bir değer de bulunur. Bu değer, astigmatizmanın gözde hangi açıda olduğunu gösterir ve 0 ile 180 derece arasında bir sayı ile ifade edilir. Bu numaralar ve işaretler, göz doktorunuzun gözlerinizin ihtiyaç duyduğu düzeltmeyi belirlemesine yardımcı olur ve doğru lenslerin seçilmesini sağlar.

Göz Ölçüm Değerleri Kaç Olmalı?

Sağlıklı bir gözde, göz derecesinin belirli bir standardı yoktur, ancak genel olarak 0 (sıfır) derece ideal olarak kabul edilir. Göz derecesi, gözün odaklama yeteneğini belirleyen bir ölçüdür ve miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma (düzensiz kavisli göz) gibi kırma kusurlarını ifade eder.

Miyopi, negatif değerlerle ifade edilir ve uzağı görememe durumudur. -0.75 dereceye kadar olan miyop dereceleri normal kabul edilir.

Hipermetropi, pozitif değerlerle ifade edilir ve yakını görememe durumudur. +0.75 ile +1.25 arasındaki hipermetrop dereceleri normaldir.

Astigmatizma, gözün düzensiz kavisli olması durumudur ve hem uzak hem de yakın nesnelerde bulanık görüntüler oluşturabilir.

Görme keskinliği, göz derecesinden bağımsız olarak göz sağlığının bir diğer önemli göstergesidir. İdeal görme keskinliği, 20/20 veya 6/6 olarak kabul edilir. Bu, bir kişinin 20 feet (yaklaşık 6 metre) mesafeden net bir şekilde görebilmesi gereken standart bir ölçüdür. Göz derecesi zamanla değişebilir ve bu değişim yaş, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi etmenlere bağlıdır. Özellikle genç yaşlarda göz derecesi daha sık değişebilirken, yaş ilerledikçe daha istikrarlı hale gelir.