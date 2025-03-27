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Giriş Tarihi: 27.3.2025 09:59 Son Güncelleme: 27.3.2025 10:01

Gözaltına alınan eski Türkiye güzeli Banu Öztürk hastaneye sevk edildi

İstanbul'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Banu Öztürk gözaltına alındı. Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gözaltına alınan eski Türkiye güzeli Banu Öztürk hastaneye sevk edildi

2009'da Miss Globe Türkiye güzeli seçilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan Banu Öztürk ile ilgili yeni yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan Öztürk isimli (40), dün Beykoz'daki evinde gözaltına alınmıştı.

HASTANEYE YATIRILDI

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesiyle şüpheli Banu Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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Gözaltına alınan eski Türkiye güzeli Banu Öztürk hastaneye sevk edildi
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