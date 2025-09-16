Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrolle serbest bırakıldı

Kızılcık Şerbeti dizisi, tartışmalı sahneleri ve karakterler arasındaki çarpık ilişkileri nedeniyle bir süredir kamuoyunun tepkisini çekmişti. Toplum değerlerini hedef aldığı gerekçesiyle RTÜK'ün inceleme başlattığı dizi, bu kez senaristi Merve Göntem'in gözaltına alınmasıyla daha da büyük bir krizin odağına yerleşti.

O SÖZLER 4 YIL SONRA SORUŞTURMA AÇTIRDI

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu kaleme alan senaristlerden Merve Göntem, 2020 yılında bir dijital platformda yayınlanan "Çıplak" dizisinin senaristliğini de üstlendi. Göntem, Eylül karakteriyle ilgili yaptığı açıklamada "Yaşadığı mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için birtakım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine" sözlerini kullanmıştı.

SENARİST MERVE GÖNTEM GÖZALTINA ALINMIŞTI

RTÜK tarafından dizinin mercek altına alınmasıyla birlikte Göntem'in 2019 yılında katıldığı bir YouTube röportajında kullandığı ifadeler yeniden gümdeme geldi. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti ve senarist Merve Göntem hakkında "Fuhuşa teşvik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Göntem, adli kontrol şartıyla Hakimliğe sevk edildi. Hakimlik ise Göntem'in adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.