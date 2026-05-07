Gözaltına alınmak istenen şahsın yakınları polise saldırdı

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1205 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenilen bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınmak istendi. İddiaya göre şahsın yakınları, gözaltı işlemini engellemek için ekiplere saldırdı. Yaşanan arbedede şahıslardan bir kişi elindeki tornavidayla kafasına vurulması sonucu bir polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırganlar ise ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gören mahalle sakinleri iki tane sivil polisin, bir şahsı yere yatırıp gözaltına alınmaya çalışırken bir şahsın babasıyla polise saldırdığı elindeki tornavida sapıyla polisin kafasına vurup yaraladığı kaydedildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör