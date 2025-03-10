Gözden demans teşhisi yapılacak

Yapay zekâ her alanda adından söz ettirirken özellikle sağlık alanındaki etkisini her geçen gün artırıyor. İngiltere'de bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli yeni bir teknik, göz taramaları yoluyla demans riskini tespit edebilir. Quartz adı verilen yapay zekâ tekniği, göz taramasında saniyeler içinde analiz ederek retina damarlarının şekil ve boyutlarındaki değişiklikleri tespit edebiliyor. Retina, beyin damarlarının bir uzantısı olarak kabul edildiği için, gözde yapılan bu taramalar sayesinde beyindeki kan dolaşımı ve sinir sistemi sağlığı hakkında önemli veriler elde edilebiliyor. Uzmanlara göre, retina damarlarındaki değişiklikler, beyne giden kan akışının azalmasıyla bağlantılı olabilir. Bu durum, demans ve Alzheimer gibi hastalıkların erken belirtilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Söz konusu yöntemin, nörodejeneratif hastalıkların teşhisini invaziv testlere gerek kalmadan mümkün kılabileceği belirtiliyor.