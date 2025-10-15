Gözler GSB’de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru dönemi sürüyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Başvurular hâlâ devam ediyor ve binlerce öğrenci gelecek eğitim desteği için müracaat ediyor. Henüz sonuç tarihleri kesinleşmiş olmasa da, öğrenciler merakla "KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili gözler geçtiğimiz yıllarda:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başvuruların başladığını duyurmuştu. GSB kaynaklarına göre 13 Ekim tarihinde başlayan başvurular 17 Ekim tarihinde son bulacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor.
Geçmiş yıllarda KYK burs başvuru sonuçları, başvuruların kapanmasının ardından 1–2 hafta içinde açıklanıyordu. Bu yıl için de benzer bir sürecin uygulanması bekleniyor. Henüz net bir tarih olmasa da, öğrenciler Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başı civarında sonuçları görmeyi bekleyebilir.
Net tarih için gözler GSB'de!
2025 yılı itibarıyla üniversite öğrencilerine ödenen mevcut KYK burs ve kredi tutarları şu şekilde:
Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL
Doktora öğrencileri: 9.000 TL
Bu rakamlar 2024-2025 dönemi için belirlenmişti. Yeni rakamların sene sonunda paylaşılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 3 aylık toplu ödeme şeklinde yapılan KYK burs ve kredi ödemeleri taahhütname onaylarının ardından GSB tarafından duyurulacak takvimle hesaplara yatırılıyor.